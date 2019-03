Sparta? Budou šarvátky, potyčky, provokování, tuší vítkovický Lev | iSport.cz

Čeká vás Sparta, jak na ni?

(zasměje se) „To vám neřeknu, kdybych to řekl, tak se na nás připraví a nevyhrajeme. Sparta je bojovný tým, dobrá defenziva, organizovaná hra, musíme se soustředit na detaily, najít skuliny v obraně a připravit se na to, abychom byli úspěšní.“

Může hrát roli, že se vám v posledních letech na Spartu daří?

„Roli to nebude hrát žádnou, předkolo nebo play off, to je úplně jiná soutěž. Týmy budou hrát trochu jinak, ještě více soustředěněji než v základní části, budou tam šarvátky, potyčky, provokování, to k tomu patří.“

Co říkáte na návrat matadora Jaroslav Hlinky? Překvapil vás tím?

„Zažil jsem ho pár měsíců v Plzni, když jsem byl mladý, a musím říct, že je to pan hokejista. Má to v rukou, v hlavě. Co jsem teď viděl jeden jeho zápas, tak i fyzicky je připravený, jezdilo mu to. Je to sparťan srdcem, budeme se na něj soustředit, abychom mu to znechutili. Už má nějaký věk, takže když půjdou zápasy rychle po sobě, tak by nemusel tak regenerovat. To všechno bude hrát v play off roli.“

Jakou roli bude hrát to, že Sparta šla do předkola na poslední chvíli? Zajistila si jej až v posledním kole.

„Zažil jsem, že jsme s Plzní taky postoupili v posledním kole a pak jsme vyřadili právě Vítkovice a ve čtvrtfinále jsme trápili Liberec, který pak udělal titul. Říkali pak, že jedna z nejtěžších sérií byla s námi. V předkole můžete uspět na menší počet zápasů, budete rozehraní, zaskočíte tým shora...“

Jak jste na tom psychicky, když vám elitní šestka utekla mezi prsty a musíte do předkola?

„Poslední zápas jsme vyhráli (Litvínov 5:1), po výhře se líp odpočívá. Psychicky jsme na tom dobře, nemáme extra mladý tým, že by to kluci nezažili. Hodně lidí tu hrálo předkolo, play off, play out. Máme docela zkušený tým a je na nás, abychom to zvládli. Nálada je dobrá a v pondělí to všechno začíná.“