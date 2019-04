SESTŘIHY: Fantom Jágr! Dvěma góly řídil výhru Kladna. Dynamo - Motor 2:0 | iSport.cz

Po opatrnějším úvodu rozproudil dění úvodní gól, o který se postaral Jágr v polovině páté minuty. Plekanec ho našel najetého v dobré pozici na kruhu a legendární útočník procedil i s pomocí tyčky ranou bez přípravy puk do branky za Petersovými zády.

Piráti pak nevyužili úvodní přesilovku. Ve 12. minutě zahrozil Klhůfek, jenže nemířil přesně. Jen krátce nato se před Severočechy otevřela obrovská příležitost na vyrovnání, když museli na trestnou lavici společně Strnad s Plekancem. Vytěžili z toho ale jen tyč, kterou napálil Koblasa.

Právě Koblasa si ale v 15. minutě spravil chuť. Lakosovi v rohu kluziště za vlastní brankou utekl kotouč do rohu, kde ho vybojoval Stránský pro Koblasu a protože na toho Kladenští zcela pozapomněli, mohl si v klidu vychutnat Cikánka. Hostům mohl v přesilovce vrátit vedení Jágr, jenže Peters byl proti.

Na začátku druhé části se Kladnu nepovedla přesilovka. Ve 25. minutě byl blízko gólu Huml, jenže hosté mu nedovolili zakončit do odkryté branky. Aktivní Koblasa pak prověřil Cikánkovu pozornost ostrým pokusem mezi betony, při dorážce ale neuspěl ani Flemming.

Ve třetím dějství pálil při přesilovce z ideální pozice nad Strnad. Ve 49. minutě dal Jágr vzpomenout na dřívější časy, kdy kraloval NHL a obrany soupeřů si nevěděly rady, jak ho zastavit. Na vlastní modré čáře převzal puk od Melky a přestože na něho na útočné modré čáře čekalo trio Pirátů, majitel kladenského klubu se protáhl do zakončení a celou akci vyšperkoval tváří v tvář proti Petersovi blafákem do bekhendu.

Brzy poté se provinil proti pravidlům Vampola, jenže domácí už nedokázali najít cestu k vyrovnání ani během posledních 70 vteřin, kdy to zkusili s hrou bez brankáře. Naopak přesně s vypršením hrací doby trefil opuštěnou branku Strnad. Že to stihl, potvrdil sudí u videa.

Ohlasy trenérů:

Jan Šťastný (Chomutov): „Uvědomovali jsme si důležitost utkání. Chtěli jsme dát první branku, ale bohužel se nám to nepodařilo. Pak jsme měli přesilovku pět na tři, kterou jsme nesehráli vůbec dobře, což je bolest celé naší sezony. I když se nám podařilo srovnat, celý zápas jsme de facto tahali za kratší konec. Nebyli jsme schopní udržet se v útočném pásmu na kotouči a nevytvořili jsme si nějakou extra šanci. Za stavu 1:1 přišla chyba, Jarda Jágr projel celé hřiště a celé utkání rozhodl. Všichni umíme počítat, je pět zápasů do konce, takže naše záchrana v extralize létá někde ve vzduchu v pěti až deseti procentech.“

David Čermák (Kladno): „My jsme si dnes přijeli pro tři body, které jsme chtěli uhrát za každou cenu, a to se nám povedlo. Viděli jsme podle mého názoru vyrovnané utkání, které rozhodl Jarda Jágr krásným gólem na 2:1.“

Kacetl vynuloval Motor

Hokejisté Pardubic vyhráli v 7. kole baráže o extraligu na domácím ledě nad Českými Budějovicemi 2:0 a udělali další krok k záchraně v nejvyšší soutěži. Po šesté výhře ze sedmi zápasů mají před třetím Chomutovem náskok 11 bodů. Duel nabídl spoustu šancí, ale jen dvě branky. Skórovali Patrik Poulíček a Luboš Horký. Pardubický brankář Kacetl vychytal třetí čisté konto v baráži.

Ačkoliv v první třetině zápasu gól nepadl, diváci viděli mnoho šancí na obou stranách. Pomohla k tomu i častá vyloučení. Motor si paradoxně největší šance připravil při pardubických přesilovkách, kdy Kacetl zlikvidoval šance Dančišina i Plášila a unikající Heřman pálil vedle. Dynamo mohl v početní výhodě poslat do vedení Hovorka, ale netrefil prázdnou branku a dorážejícího Rolinka vychytal Kváča.

Pardubice nezužitkovaly ani dvě zkrácené přesilovky pět na tři a v závěru první části si Kváča poradil i s velkou možností Machaly. Českobudějovický brankář odolával až do 22. minuty, kdy ho po přečíslení překonal Poulíček. První gól odstartoval sérii pardubických možností, během které nepochodil Rolinek a Ihnacak po kličce nestihl zasunout puk do odkryté klece. Gólovou radost sebral Kváča i Klozovi.

Velké šance se střídaly na obou stranách a blízko k vyrovnání byli při budějovickém tlaku Gilbert a Heřman, ale ani jeden nedokázal dorazit kotouč za sedícího Kacetla. I Pardubice zahrozily v oslabení, kdy váhajícího obránce obral o puk Machala, jenže Kváča zareagoval včas. Pardubický útočník se ocitl sám před brankou i na začátku třetí části v přesilovce a tentokrát mířil vedle.

Remízový stav pak mohl zajistit Karabáček, který si odpykal dvouminutový trest za průpovídky k rozhodčímu, ale samostatný únik pořádně ani nezakončil. A brzy litoval, protože ve 46. minutě ujeli do přečíslení Machala s Horkým a druhý jmenovaný zvýšil na 2:0. Machala byl v hlavní roli i při další šanci, když v oslabení ujížděl s Hovorkou jen proti Kváčovi, ale gól znovu nedal. Na konečném výsledku to nic nezměnilo, Dynamo dvougólový náskok udrželo.

