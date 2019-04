Jágr: Nikdo jiný asi dvakrát denně s vestou netrénoval. Pomohl i kostel | iSport.cz

Když se o svých pocitech svěřoval před zástupem novinářů, z kabiny se ozývalo vítězné křepčení. Rytíři zvládli svoji misi a cíl. Skrz baráž se prokousali do extraligy. Jaromír Jágr postup řídil jako klíčový hráč. I majitel.

Jste v extralize, co k tomu říct?

„Bylo to těžký, pravděpodobně nám moc lidí na začátku sezony šanci nedávalo. Možná jsme neměli ani takové hráče, jak všichni říkali. Ale já jsem pořád věřil. I celé vedení. Že s hráči, které tady máme, se postupem roku budeme zlepšovat a tu nejlepší formu budeme mít v play off a v baráži, což se nám taky ukázalo. Myslím si, že to byl správný krok.“

Rozhodli jste už dva zápasy před koncem.

„Asi bychom tomu nevěřili, kdyby nám to někdo řekl po prvních dvou kolech, kdy jsme neměli ani bod a skóre 0:7. Ale u nás v kabině jsme si pořád věřili. Věděli jsme, že jsme nehráli špatně, akorát jsme nehráli moc chytře. Hráli jsme moc otevřeně, neproměňovali jsme šance. Extraligové týmy nám daly školu. Což nám pomohlo, poučili jsme se. Začali jsme hrát úplně jinak.“

Co podle vás celkově rozhodlo?

„Všechny čtyři lajny hrály výborně od začátku. I když byla spousta hráčů, kteří chtěli mít větší čas na ledě. Ale já jsem se to snažil držet v normách. Vysvětloval jsem jim, že na to, abys hrál agresivní hokej po celých šedesát minut proti extraligovým týmům, musíš mít čtyři pětky, které budou mít krátká střídání a pojedou furt nadoraz. Nejde hrát na dvě tři lajny, to nejde zvládnout v klíčových momentech. Ukázalo se, že to byla pravda. My nemáme tak trpělivé hráče, máme jinou kvalitu, jiný systém. Takže musíme hrát agresivně celé utkání, na to potřebujeme čtyři lajny. A měli jsme dobrou fyzičku.“

Proti Motoru jste vedli 3:0, ale bojující soupeř snížil… Věděli jste, že Chomutov vede v Pardubicích?

„To jsme neřešili. Snažili jsme se rozhodnout sami. Ale znovu jsme si to zkomplikovali, jsme nepoučitelní. Neměli jsme zabijácký instinkt. Jako první zápas tady. Zase jsme se hokejem chtěli bavit, než ho rozhodnout. Z toho se musíme poučit. Když není konec, není konec.“

Co se dá říct k vašim čtyřem gólům? To se hned tak nevidí...

„Hele, dneska je Velký pátek, je velký den. Můj den. Celý den jsem byl v kostele, na zápas jsem šel rovnou z něj. A ukázalo se to.“

Při čtvrtém gólu se zdálo, že jste si prostě řekl, že ho dáte. Abyste tým uklidnil. Nakonec to bylo dvě sekundy před koncem...

„To zase ne, vůbec jsem nevěděl, kolik máme času. Jenom jsem chtěl zavést puk do třetiny a hráč, který byl u mě, upadl. Tak jsem toho využil a vystřelil jsem. Ale nevěděl jsem, jestli to ještě bylo v času, nebo ne.“

Věřil jste, že se v baráži můžete rozehrát k takovým výkonům?

„Hlavně jde o to, že jsem nehrál celý rok. Vlastně se dá říct, že dva roky. Protože ani v Calgary jsem toho moc neodehrál. A v sedmačtyřiceti nehrát dva roky, to se podepíše na jakýmkoliv hráči. To by bylo těžké i pro Maria Lemieuxe nebo Wayna Gretzkého se vrátit. Odehrál jsem v základní části jenom čtyři zápasy, potom začalo play off. A znovu jsem se zranil. I když jsem to nikomu neříkal... Nemohl jsem trénovat. Až potom postupem času jsem se do toho dostával, měl jsem čas trénovat. I po nocích. Věřím tomu, že čím více trénuješ, tím lepší budeš. Jenom jsem čekal na svoji příležitost. Nevěřím tomu, že někdo jiný trénoval dvakrát denně s olověnou vestou. Takže jsem věděl, že se to musí ukázat. Byla to jenom otázka času.“

Ale neříkejte, že nejste až překvapený, jak jste na ledě řádil.

„Jsem vám říkal, že je dneska Velký pátek. Když je takový den, člověk by se neměl ničemu divit.“

Jistě máte radost, ale až tolik ji neukazujete. Na rozdíl od spoluhráčů.

„Abych byl upřímný, poslední dny jsem přemýšlel, co dál. Jedna věc je se dostat do extraligy, ale druhá věc je, to tam odehrát důstojně. Já jako majitel už musím přemýšlet jinak než hokejisté. Hrozně rád bych se věnoval jenom hokeji, ale to nejde. V mojí hlavě šrotuje mnohem víc věcí.“

Budete u toho přímo na ledě?

„Uvidíme. Nic neslibuju, ani neříkám, že ne. Záleží, jak se budu cítit, jaké budeme mít mužstvo a jak se nám bude dařit.“

Co říkáte na to, že jste nejlepší střelec baráže?

„Vy jste to nečekali?“ (usměje se)

Co vy?

„Já jo! Já jsem věřil. (směje se) Mám skvělého nahrávače Plekyho (Tomáše Plekance), Láďa Zikmund je obrovský bojovník, všechny puky vybojuje a dá je Plekymu. Ten přihraju a já pálím. Po nocích jsem trénovat střelu, takže jsme se doplňovali. Ale je to o štěstí.“

Po předešlých zápasech jste říkal, že se necítíte zrovna dobře.

„Já jsem pořád unavený, o tom to není. To, že je člověk unavený, ještě neznamená, že nebude dávat góly. Důležité je, jak vám pomůžou parťáci. Je to i o štěstí. Měl jsem navíc konečně šanci trénovat. Abych byl upřímný, ztrácel jsem také kila. Už nemám 120, ale vážím 112, 111. Osm kilo je znát, když jdou dolů. A jsem rád, že jsem neztrácel sílu. Takže jsem se cítil rychlejší a rychlejší, i když to třeba nevypadá. Ale pro mě je každý centimetr dobrý.“

Budou v extraligovém Kladně velké změny?

(přemýšlí) „Máme některé hráče, kteří jsou podepsaní. Spousta ještě ne. Já bych byl velice rád, kdybych se s většinou hráčů domluvil. Vím, že je to byznys. Uvidíme, jaké si budou klást podmínky. Já týmu věřím, i v tom složení, jaké máme teď. Věřil jsem mu vždycky. I když všichni říkali, že jsem blázen. Já jsem od první minuty prvního zápasu věřil, že tohle mužstvo to může udělat. Chytře jsme ho doplňovali. Takže i současnému týmu věřím v tom, že bychom hráli v extralize důstojnou roli. Důležité je, abychom trénovali naplno. I když třeba nebudeme takoví hráči, jací jsou v nejvyšší lize, pořád tvrdou prací se to dá nahradit. Znovu jsme si to dokázali naší čtvrtou lajnou, která, i když neměla až takový prostor, tak když ji dostala, využila ho skvěle. Protože kluci tvrdě trénovali. V posilovně i na ledě po každém tréninku.“

Jaké budou oslavy?

„Tímto bych chtěl pozvat naše fanoušky na neděli na poslední domácí zápas. Byl bych rád, kdybychom se důstojně rozloučili se sezonou a přivítali extraligu nejenom my hráči, ale i společně se sponzory, fanoušky, celým naším městem. A důstojně zakončili poslední domácí zápas.“

Je symbolické, že se Kladno po pěti letech vrací do extraligy až s vámi v sestavě? Fanoušci na váš návrat dlouho čekali.

„To si zase nemyslím. Týmy, které tady byly předtím, byly zkušené, ale měli jsme některé mladé, kteří si tím museli projít. Už loni jsme byli v baráži, doplnili jsme to staršími hráči jako je Petr Vampola, Pleky se vrátil, což nikdo nečekal. Pomohli Nash, Laky (Lakos). Takže tyhle zkušenosti byly znát. Jsou to výborní hokejisté.“

Jak vysoko stavíte tento úspěch ve vaší už tak úžasné kariéře?

„Je to jedna z cestiček v mém životě. Nedávám tomu větší význam než vítězství ve Stanley Cupu. Všechno má svoje začátky, svoje konce. Všechno na sebe navazuje. Bez Stanley Cupu bych tady nebyl třeba. O těch věcech nepřemýšlím, beru život, jaký je. Snažím se užívat den po dni. Hele, denně umře v průměru 280 tisíc lidí. Takže pojďme si užívat každého dne, který tady máme.“

Jste rád i kvůli vašim rodičům, kteří to všechno intenzivně prožívají?

„Úplně slyším našeho tátu, jak říká: No tak jsem to zařídil.“ (usměje se)

Kouč Václav Prospal sám od sebe na tiskové konferenci uvedl, jestli nezvážit, že byste měl reprezentovat na šampionátu v Bratislavě… Co vy na to?

„Nemám čas! (usměje se) Ne, dělám si legraci. Kluci, neblbněte. Věřím, že bych tam ještě pár střídání dal, že bych se tam neztratil. Třeba proti Rakušanům, tedy jestli tam vůbec jsou… Ale vůbec ne. Jsem rád, že je sezona za mnou.“

