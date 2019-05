Kometa mi pila krev, přiznává Lev. Do Brna jej zlákaly týmové ambice | iSport.cz

Na severu Moravy měl smlouvu ještě na další sezonu, přesto Lev zamířil do Brna. Jednání o vyvázání se ze smlouvy ve Vítkovicích odstartovaly již na začátku kalendářního roku, jedním z důvodů byla i vidina horší ekonomické situace v ostravském klubu.

Zájemců se okolo produktivního centra vyrojilo hned několik, po konci sezony se spekulovalo o Liberci či Spartě. „Tyhle týmy s námi byly v kontaktu,“ potvrdil Lev. „Ale ne se všemi jsem jednal ve finální podobě.“ Nakonec vyhrála nabídka Komety, s ním se v polovině dubna dohodl na tříleté smlouvě.

Lev tak odchází do týmu, s nímž sváděl v předchozích letech velké bitvy. V roce 2018 Kometa smetla ve čtvrtfinále Vítkovice 4:0 a odstartovala cestu za obhajobou Masarykova poháru. Vyhrocené to však byla mezi oběma týmy i v základní části.

„Byly to hodně specifické zápasy. Není to běžný duel z 52 kol, je to něco víc, potvrzuje Lev. „Kdyby mi Kometa jako soupeři nepila krev, tak je to špatně. Emoce v té hře musí být. Ale nevraživost vždycky vyprchá, když si podáváme ruku.“

Nový trenér hokejistů Komety Brno Petr Fiala (vlevo) a hráčská posila Jakub Lev na tiskové konferenci. • Foto ČTK

Velkým soupeřem byl pro něj na ledě v posledních letech brněnský kapitán Leoš Čermák, s nímž sváděl ostré souboje na buly i u mantinelu. Právě Čermák však stále váhá na pokračováním své kariéry, proto je možné, že se v jednom dresu nakonec nepotkají.

„Já budu určitě rád, když bude ještě hrát. Kluci říkali, že je to ikona, takže bych si s ním ještě sezonu rád zahrál a třeba se od něj i něco naučil,“ doufá Lev, že si 41letý útočník ještě rozmyslí případný konec kariéry.

Pokud by to ovšem byla pro Čermáka opravdu konečná, může být Lev na ledě jeho důstojným nástupcem. Ve Vítkovicích hrál přesilovky i oslabení a patřil mezi nejvytíženější hráče. To, že v Brně začíná od nuly, mu však nevadí.

„V hokeji je hezké, když vám někdo něco garantuje, ale vždycky je to o výkonu hráče. Když hraje dobře, tak si místo udrží, když mu to nejde, tak záleží, jakou má třeba trenér trpělivost. Vždycky je to pouze o tom hráči, jaké předvádí výkony,“ tvrdí Lev.

Cíl je jasný: Navázat s Kometou na předchozí dvě sezony, v nich usedla na extraligový trůn. „Pro mě je důležitá vidina úspěchu, jít za cílem hrát hokej do 30. dubna a nekončit už v březnu,“ hlásí plzeňský odchovanec. Právě s Plzní získal v roce 2016 bronz, od té doby skončil s Vítkovicemi dvakrát ve čtvrtfinále. O další medaili bude usilovat na jihu Moravy.