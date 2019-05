Kabriolet, ocelová hokejka a pohár na vysoké peci. Oceláři slaví titul | iSport.cz

Právě Adamský je jedním z pamětníků mistrovské jízdy z roku 2011. Dalšími pamětníky jsou Jiří Polanský, Lukáš Krajíček, Erik Hrňa a Martin Růžička. S nimi i trenér Václav Varaďa a sportovní ředitel Jan Peterek.

„Přišlo mi to úplně stejné,“ usmíval se Adamský. „I to počasí. Taky byla zima, úplně stejné. Déjà vu. Hned jsme si s klukama říkali, kde měli ten autobus osm let schovaný? Žádný rozdíl jsme nepoznali.“

Speciálně upravený autobus s ustřiženou střechou byl ovšem jiný než v roce 2011. „Ten starý už proletěl vysokou pecí,“ smál se řidič Igor Petrov, který „akci kabriolet“ před lety vymyslel. „Celé to vzniklo tak, že když jsme hráli se Vsetínem finále v roce 1998, tak jsem řekl: ‚Hoši, vy až budete mistři, tak budete jezdit kabrioletem po Třinci.‘ To se stalo v roce 2011, tak jsme vyrobili autobus. Letos kluci titul zopakovali, tak nám nezbývalo, než vyrobit další autobus.“

Vysloužilou Karosu s kamarády Petrov pořizoval už během play off. Aby ji stačili upravit a zprovoznit. „To je stejné jako příprava mistrovských triček nebo kšiltovek, tajná akce, nikdo z týmu to nesmí vědět, aby se to nezakřiklo. Jsem rád, že se nám povedlo autobus nachystat, kluci si to zaslouží.“

Když se třinečtí hráči scházeli před halou, mistrovský kabriolet si hned dokumentovali. „Hezké překvapení, takový autobus jsme nečekali,“ přiznal Vladimír Svačina. „Sice v něm byla docela zima, ale dobrý. Já bych v něm i do Varů jezdil.“

Kromě reprezentantů Hrubce, Musila, Galvinše, Marcinka a Chmielewského byl tým kompletní. Hráči se naskládali na sedačky kabrioletu i s trenéry, pohár byl vystavený vedle řidiče. Při vystupování v železárnách se sice pohár chvílemi nebezpečně kýval, ale cestu bez problémů přežil. „Od toho jsou hlídači poháru, ne?“ usmíval se Svačina. „Viděl jsem tam nějaké pány v rukavičkách.“

S pohárem pak tým vyrazil do provozu a na vysokou pec. Ještě před tím k němu od šéfů dostal i brankářskou hokejku z černé oceli. Když ji trenér Jaroslav Kameš přebíral, pořádně se pod její váhou prohnul. „Uvidíme, jak se s ní bude Šimonovi chytat,“ pousmál se.

V provozu hokejisté ocenili dřinu dělníků. „Já už tady byl i v sezoně, kdy se nevedlo, ale nebylo to za trest,“ líčí Svačina. „Je dobré se podívat, jak v Třinci lidi tvrdě makají, aby nás to inspirovalo. Kdo to neviděl, nepochopí, v jakých podmínkách se pracuje. Šílené. Na jednu stranu se mi to strašně líbí, je to jako ve filmu. Strohé, železo, tma, strašné horko. Viděl jsem to jen ve filmu a tady. Líbí se mi to, ale neříkám, že bych v tom chtěl pracovat. Kouknout a odejít. Klobouk dolů před nimi.“

Mistrovské oslavy budou v Třinci vrcholit v sobotu během Hutnického dne. Oceláři představí oba mistrovské poháry z letošní sezony. Titul totiž vyhráli i junioři. „Oslavy? Zatím dobré, ale říkal jsem, že jen do neděle,“ usmíval se Adamský. „Od pondělí už zase začneme normálně fungovat jako lidi.“

