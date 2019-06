Extraligu chci vyhrát, pousmál se Jágr. Plánuje cizince, co říká na Plekance? | iSport.cz

Neoznámil to sice naplno, ale dá se očekávat, že fanoušci o legendu s číslem 68 ani v příští sezoně na ledě nepřijdou. „Už je to měsíc a půl, co skončila baráž, takže nějaká kila šla nahoru,“ popsal Jaromír Jágr, hlavní strůjce návratu mezi elitu, jak se aktuálně cítí. O Kladnu a jeho vyhlídkách promluvil u příležitosti oznámení spolupráce s prvoligovým Slovanem Ústí nad Labem.

Nedávno jste na sociálně sítě umístil fotografii, jak se vrháte zpátky do tréninku. Takže můžete potvrdit, že budete i v příštím ročníku hrát?

„To, že jsem tam dal fotku, ještě neznamená, že jsem s tréninkem začal. (usměje se) Neměl jsem čas nic dělat, spíše jsem se věnoval manažerské práci, prioritou bylo postavit mančaft. Nevýhoda týmů, které postupují z baráže, je to, že do poslední chvíle neví, jakou soutěž budou hrát. To si myslím, že je na tom nejvíce nespravedlivé. Spousta hráčů už je domluvená s někým jiným.“

Přepokládám, že vy u toho na ledě nebudete chybět.

„Uvidím, jak na tom budu se zdravím. Jak se budu cítit, až začnu trénovat. Podle toho se rozhodnu. Naposledy jsem měl v plánu hrát hned na začátku, ale třikrát jsem se během sezony zranil. Takže člověk si může udělat plán, ale osud je proti. Doufám, že se to nebude opakovat, ale nikdy nevíš.“

Extraligové Kladno uzavřelo dohodu o úzké spolupráci s prvoligovým Ústím nad Labem. Není vyloučené, že se v příští sezoně v dresu Severočechů objeví i Jaromír Jágr







Jak byste popsal aktuální kádr, v němž převažují hráči, kteří si vybojovali postup do extraligy?

„Hned během baráže jsem řekl, že většina hráčů, kteří si to vybojovali, budou podepsaní. A také se to stalo. S některými dalšími se ještě domluvíme. Na druhou stranu víme a uvědomujeme si, že je třeba kádr posílit, ale nemůžeme si dovolit udělat chybu. Musíme si být stoprocentně jistí, že hráč, kterého přivedeme, bude skutečná posila. Nad každým krokem se snažíme přemýšlet třikrát.“

Už máte posily vyhlédnuté?

„Ano, teď se s nimi snažíme domluvit na podmínkách. Jakmile to klapne, kádr bude z 95 procent uzavřený. Pak už budeme jenom čekat na zvláštní situace. Uvidíme, jak to bude s Plekym (Tomášem Plekancem), podle toho se rozhodneme, jak dál. Záleží také na přípravných zápasech. My jdeme do neznáma. Nedokážu si to představit. Věřím, že můžeme v extralize konkurovat, na druhou stranu člověk musí mít respekt a pokoru. Jdeme do sezony jako nováček. Takže nevím. Nebojím se toho, ale nevím, jak to bude vypadat.“

Můžete prozradit víc o uvažovaných posilách?

„Jsou to cizinci.“

Do kdy chcete mít jasno ohledně Tomáše Plekance, o něhož má eminentní zájem rovněž brněnská Kometa?

„Hlavní je, že respektujeme jeho soukromí, všichni víme, čím si prochází. Věřím tomu, že až přijde čas, situace se rozuzlí. A všichni budeme vědět, co a jak. Zatím jsou to všechno domněnky. Teď to nějak vypadá, ale může to být jinak. Pořád jsou to spekulace. Až si budeme stoprocentně jistí, půjdeme dál. Není potřeba panikařit, sezona začíná až za tři měsíce.“

Fanoušci hodně řešili odchod obránce Jiřího Říhy do Litvínova. Mrzí vás to?

„Některé odchody mrzí víc než jiné. Pytlák za nás odehrál výbornou sezonu. Je platný na přesilovce, umí dát gól. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že to není jenom o sportu, ale jsou v něm i velké peníze. A nemůžeme bránit k odchodu hráči, který dostane někde daleko lepší podmínky. Každý se chce zabezpečit, vydělat si co nejvíc ve svých TOP letech. Nemůžeme konkurovat týmům, které jsou schopné zaplatit za hráče větší peníze. Mrzí nás to, na druhou stranu jsme si podali ruce a rozešli jsme se v dobrém. Přejeme mu hodně štěstí. Možná se někdy vrátí.“

Může být inspirací při skládání kádru uplynulá sezona? Kdy jste šli postupnými kroky?

„Tenhle plán v extralize nemůžeme praktikovat. V první lize jsem věřil, že se základním kádrem, doplněným o juniory, play off uděláme. Což bylo pro nás klíčové. Mohli jsme si ušetřit nějaké peníze na posily. Rozhodující pro mě bylo, abychom až tak 14 dní před play off měli co nejsilnější tým. A následně potom v baráži. To nám vyšlo, i díky tomu, že jsme neměli zranění. Ale teď to tak nejde dělat. Hrát na mladé, čekat a posilovat během sezony? To v žádném případě. My musíme být na sto procent nachystaní od prvního utkání. Pro nás bude každý bod klíčový.“

Jaké máte vyhlídky směrem k nejvyšší lize?

„Samozřejmě bych chtěl extraligu vyhrát! (usměje se) Ale to asi každý… Všechno je možný. I když chápu, že je to stejné, jako kdyby škodovka chtěla nastoupit do závodu formule 1 s tím, že ho chce vyhrát. Tedy nic proti škodovce… Šance je malá, ale nemyslím si, že do toho můžeš jít s jiným cílem. I když víš, že jsi absolutní outsider, tak musíš jít s touhou vyhrát každý zápas. Ať máš nejslabší, nebo nejsilnější tým. Jinak nemáš absolutně žádnou šanci. To, že to zní směšně navenek, ještě neznamená, že tomu nevěříš. Musíš jít zápas od zápasu a věřit, že každý vyhraješ. Jestli si řekneš, že hrajeme jenom o to, abychom nesestoupili, i když to je asi náš cíl, tak to bychom asi nic nedokázali. Jdeme tam s respektem, s pokorou, ale na druhou stranu musíš jít do každého utkání s tím, že ho vyhraješ. Jinak nemáš žádnou šanci.“