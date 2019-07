Pech k boji o místa ve Spartě: Nikdo neví, na čem je. Chci hrát, budu makat | iSport.cz

Byla potřeba tým po neúspěšných letech pořádně našlapat?

„Vždycky je lepší, když máte konkurenci, než když máte něco jistého. Nikdo teď neví, na čem je. A všichni začínáme na stejné startovní čáře. Uvidí se, jakou kdo bude mít formu a jak se během přípravy propracuje do týmu.“

Nemůže konkurenční boj vnést do šatny teď v létě i nějakou nervozitu?

„Někdo to prožívá víc, někdo míň. Je na každém, jak silnou je osobností a jak se s tím popere.“

A jak to zvládnete vy? Přišli dva střední útočníci Matúš Sukeľ a Vladimír Růžička, taky si budete muset obhájit místo.

„Oba jsou kvalitní centři, kteří se chtějí probojovat do týmu, ale já budu dělat vše proto, abych se tu udržel a pomáhal Spartě nejvíc, jak to jen půjde. Nic jiného mi nezbývá, než makat. Chci hrát. A v žádném případě nic nevypustím. Je dobře, když přišli tak kvalitní hráči, plus Marek Kvapil, Michal Řepík nebo Adam Polášek. Je určitě potřeba, aby to táhlo víc lidí a nejlépe, aby se o góly podělily podobně všechny čtyři lajny.“

Může jít ze Sparty zase strach jako v roce 2016, kdy došla do finále?

„Každý rok je jiný. Začíná nový ročník. Uvidíme, jak chytneme začátek. Nemá cenu říkat něco dopředu. Máme nějaké své cíle a těch se budeme držet.“

Sledovali jste v kabině hodně, jak se měnila ve Spartě přes léto vlastnická struktura?

„Jsem hráč a tohle nijak moc neřeším. I nové vedení po mně bude chtít stejné výkony, asi i lepší. Pro mě se nic nemění. Musím makat, ať tam sedí kdokoliv.“

Po 17 letech budete poprvé v týmu, kde nehraje Petr Kumstát. Nepřemlouval jste ho, aby ještě nekončil?

„Už to měl dopředu jasně dané a byl vnitřně rozhodnutý. Všichni jeho pohled respektovali, i když jsem ho samozřejmě občas pošťouchl. Ještě před prvním tréninkem jsem mu psal... (usměje se) Myslím, že mu to bude chybět, ale co jsem s ním mluvil poslední dobou, tak si užívá volna a je spokojený.“