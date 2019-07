Růžička o Spartě: Tým je extrémně silný, snad to potvrdíme na ledě | iSport.cz

Jak se poprvé cítíte v dresu s rudým eskem? Je to pro vás pikantní?

„To ani ne. Neřeším to, jsem tu spokojený. Spíš pro mě byl pikantní trénink, trochu ho cítím. Jinak to ale beru úplně v klidu.“

Zvykáte si?

„Prostě jsem sem přišel a je to pro mě obrovská motivace. Chci Spartě pomoct k výsledkům, které by měla mít. Budu pro to dělat maximum. Je začátek, všechno si musí sednout, ale vůbec to není o mně. Přišel jsem do klubu, který patří mezi nejznámější v republice, pro mě je velká motivace a čest, že si za něj vůbec můžu zahrát. Budu se snažit, abych předváděl co nejlepší výkony a byl platný.“

Tým vypadá na papíře pořádně nabitě, souhlasíte?

„Určitě, jsem za to moc rád. Tenhle tým je v mých očích extrémně silný. Doufám, že to na ledě potvrdíme a ukážeme to, na co je Sparta zvyklá z minulosti, i když v posledních pár letech to úplně nevycházelo.“

Je brzy to hodnotit, ale pociťujete ve Spartě větší tlak než jinde?

„Samozřejmě, od Sparty se vždy čekají ty nejvyšší mety. Já si tenhle tlak ale moc nechci připouštět. Největší tlaky si na sebe dělám sám, někdy až moc. Chci si hlavně užívat hokej, aby mě bavil. Chci vyhrávat. Na Spartu se chce každý vždycky vytáhnout.“

Máte ambici stát se lídrem týmu? Na ledě i mimo něj.

„Kdybych tuhle ambici neměl, bylo by to špatně. Nechci říkat, že tu budu jen koukat, jak to jde klukům. Tak to není. Mám motivaci být co nejvíc platný. Proto jsem sem šel. Věřím, že týmu můžu dát, co mu chybí. Je to ale kolektivní sport, mančaft nikdy neudělá jeden hráč.“

Sledujete ještě Chomutov a tamní majitelské šachy o vlastnictví klubu?

„Chomutov jsem úplně hodil za hlavu, vůbec mě nezajímá. Jsem rád, že jsem byl součástí nějakého výsledku, který se tam povedl. Poslední rok ale samozřejmě nebyl dobrý. Bylo to jen vyústění potíží, které trvaly tři roky. Nesestoupilo se kvůli jednomu nepovedenému měsíci. Tři roky jsme pořád řešili, že nám dluží víc než jednu výplatu. Nebaví vás to, otravuje vás to v normálním životě i v kabině. Bohužel.“