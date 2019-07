Řepík řešil zahraničí a peníze: Nabídka nebyla, za Spartu jsem šťastný | iSport.cz

Jaký byl pondělní první společný trénink Sparty na ledě?

„Cítím se dobře. Začali jsme tedy pořádně zostra, ale to je dobře.“

Padly už nějaké řeči o ambicích do blížící se sezony?

„Zatím nic vyloženě konkrétního. Budeme se snažit hrát dobrý hokej a být lepší než ty předešlé sezony, to je myslím jasné. O to se budeme snažit všichni, budeme chtít Spartu dostat zpátky na místa, kam patří.“

Ještě v dubnu jste říkal, že jasnou prioritou je pro vás zahraničí, co nakonec rozhodlo pro Spartu?

„Upřímně, neměl jsem zrovna takovou nabídku, jakou bych si představoval. Potom jsme se začali více a konkrétněji bavit se Spartou. Jsem rád, že jsem nakonec tady.“

Zmiňoval jste rovněž, že důležitou roli ve vašem rozhodování hrají finance. Znamená to tedy, že vám pouze Sparta dala takovou nabídku, na kterou jste byl ochotný kývnout?

„Prostě jsme nějak postupovali, každá strana si řekla svoje. Sešli jsme se v určitém bodu a doufám, že obě dvě strany jsou šťastné. Jsem rád, že jsem v Praze, mám malého syna, jsme tady doma.“

Máte za sebou čtyři mistrovství světa v řadě, olympiádu. Na mezinárodní scéně předvádíte pravidelně výborné výkony. Čím si vysvětlujete, že o vás v zahraničí není takový zájem?

(přemýšlí) „To nevím... Těžko říct. Asi už jsem starej. Dopadlo to tak, že jsem tady ve Spartě a jsem za to rád, opravdu si nestěžuju.“

Poslední dvě sezony jste strávil v bratislavském Slovanu, kde byla platební morálka mizerná. Tohle ve Spartě nejspíš nehrozí…

„Doufám, že nehrozí. Ale to není ten důvod, proč se sem tolik těším. Já hlavně doufám, že budeme mít dobrý tým a budeme vyhrávat. Peníze jsou důležité, ale hrajeme to i proto, abychom z toho měli radost. A té radosti za poslední dva roky moc nebylo.“

Jaký máte zatím pocit z týmu, který se v Holešovicích sešel? Na papíře vypadá kádr hodně nabitě.

„To rozhodně, na papíře to vypadá dobře, ale jak všichni víme, tak papír nic moc nevyhrává. Musíme hlavně udělat dobrou partu v kabině, táhnout za jeden provaz, ať se děje, co se děje. Věřím, že budeme hrát dobře.“