Sparta zkouší odchovance, co válel v Kanadě. Tlak nevnímám, říká Michnáč | iSport.cz

První přípravný zápas se vám povedl parádně. V pražském derby jste se podílel na výhře 5:0 pěknou trefou. Jak byste zápas zhodnotil?

„Vzhledem k tomu, že to byl první zápas, tak úvodní třetina byla ještě taková trošku oťukávací a hra byla docela vyrovnaná, potom jsme se do toho dostali. Nastartovali nás přesilovky. Přebrali jsme otěže zápasu, byli jsme dobří na puku a to bylo hlavní. Myslím, že jsme ukázali kvalitu.“

Pro vás osobně to bylo první seniorské pražské derby. Jak moc jste si užíval duel se Slavií?

„Hodně jsem si to užíval. Od první chvíle, kdy jsme vyjeli na led, jsem vychutnával atmosféru, která byla opravdu skvělá. Přišlo hodně, což je super. Jsem moc rád za to, že jsem si mohl zahrát derby.“

Do mateřské Sparty jste se vrátil po třech letech strávených v kanadské juniorce Ontario Hockey League. Co vás přimělo pro návrat domů?

„Skončil jsem juniorku a vrátil jsem se do Česka se záměrem přejít tady do seniorského hokeje, což už potřebuji. Hledal jsem angažmá, ze začátku jsem úplně nevěděl, kam půjdu. Řešili jsme možnosti s agentem a hned se ozvala Sparta, že o mě stojí. Dali mi šanci se ukázat. Chci toho využít.“

Přicházela v úvahu i možnost, že byste setrval v zámoří a zkusil tam některou ze seniorských soutěží?

„Strávil jsem tam tři roky a zkrátka jsem si řekl, že se chci vrátit domů alespoň na rok. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale za návratem si stojím.“

Za oceánem jste si ale vedl skvěle. Během tří sezon jste posbíral celkem 167 kanadských bodů. Myslíte, že vám tato zkušenost pomohla hokejově i osobně?

„Určitě. Člověk se tam toho hodně naučí. Na ledě i mimo něj. Jsem opravdu rád, že jsem tam strávil celé tři roky. Během té doby jsem toho hodně pobral.“

Byla pro vás Sparta jako pro odchovanec priorita číslo jedna při návratu?

„No jasně. Hodně pomohlo i to, že vedení ví, že klub dobře znám. O jiných týmech jsem nepřemýšlel. Jsem z Prahy, teď jsem tedy doma.“

Ve sparťanském útoku je poměrně velký tlak. Připouštíte si boj o místo, nebo se na to snažíte nemyslet?

„Nevnímám to. Jsem ve Spartě na zkoušce, tak se během přípravy pokusím podat co nejlepší výkon. Nekoukám, kdo je kolem mě. Chci ukázat co nejlepší hru, pak se uvidí, jak to dopadne.“

Říkal vám již trenér Uwe Krupp něco o tom, co od vás očekává?

„Chce po mě hlavně, abych dobře bránil, protože jsem mladý a seniorský hokej je daleko těžší a taktičtější. Musím se snažit být lepší v defenzivě a dělat s pukem, co umím.“