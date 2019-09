Mertl dal Litvínovu první a dlouho poslední gól: Udržená nula je moc důležitá | iSport.cz

V utkání jste měli jednoznačně převahu, proč se z něj nakonec vyklubalo drama?

„Někdy takové zápasy jsou. Spousta šancí, gól nepadne. Přesilovek hodně, hodně střel, ale žádná nepropadla. Musíme se z toho poučit, příště dát uklidňující druhý gól dřív.“

Hráli jste osm přesilovek, ale využili jen tu pět na tři. Proč se to v těch dalších nepodařilo?

„Za tu využitou jsme rádi, říká se, že je hřích nezužitkovat dvojnásobnou výhodu. V pět na čtyři to dobře bránili, žádný recept jsme na ně nenašli.“

Jak se zrodil váš gól, který byl dlouho jediný?

„Kluci to parádně sehráli z první, jak se přesouvali beci, otevřel se tam prostor. Ani gólman se nestihl přemístit. Hlavně to proběhlo všechno rychle, to bylo klíčové.“

Ve třetí části byl tvrdě atakován Milan Gulaš. Měli jste o něj strach?

„Něco jsme si řekli, že si nesmíme klíčového hráče takhle nechat dohrát. Já to ani neviděl, hra se přesunula na druhou stranu, slyšel jsem jen, že lidi pískají. Milan říkal, že ho pěkně zmastil. Za stavu 1:0 nesmíme bláznit, ale chtělo to zareagovat. Když se vrátil do hry, ulevilo se nám. Začátek soutěže je důležitý, snad to bude takhle pokračovat, že si vyhovíme. I po roční odluce nám to klape výborně.“

Jdete trochu z extrému do extrému. Ve čtvrtek jste inkasovali sedm gólů na Spartě, tentokrát žádný, ale taky jste se trápili v koncovce. Proč byly zápasy tak rozdílné?

„Jsme hlavně rádi, že jsme gól nedostali. Nechceme jich rozhodně inkasovat tolik jako na Spartě. Takže tohle beru jako moc důležité, že to vyšlo na nulu. Nedostávat góly znamená udělat co nejmíň chyb. Takže na Litvínov jsme šli s tím, že do nich musíme jít spíš agresivně, držet si je na odstup, aby se hrálo víc u nich, než u nás.“