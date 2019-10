Čiliak reagoval na kritiku fanouška: Sraz v 9 před zimákem, vezmi výstroj | iSport.cz

Brankář Marek Čiliak (vpravo), který je na hostování ve Zlíně z Komety odmítl nastoupit do utkání proti svému Brnu a tak sledoval zápas z pozice diváka • ČTK

Nestává se, že by hráči reagovali na přímou kritiku fanoušků. Marek Čiliak však našel způsob, jak s důvtipem vstoupit do facebookové diskuze. Zlínský gólman si přečetl příspěvek jednoho z příznivců Beranů, v němž autor projevil nespokojenost s původem a výkony slovenského gólmana. Jaká byla odpověď?

Čiliak hostuje ve Zlíně z Komety, kde ho do brankoviště v úvodu soutěže nepustil ve formě chytající Karel Vejmelka. Vedení proto po žádosti slovenského gólman, rozhodlo o hostování u nedalekých Beranů, kterým se zranila po souboji s Jaromírem Jágrem jednička Libor Kašík.

Nová posila doposud odchytala pět utkání, připsala si dvě výhry, 87,6% úspěšnost a průměr 4,24 branek na zápas. Nutno podotknout, že Zlínští patřili v úvodu k nejhorším celkům soutěže, což odnesl trenér Antonín Stavjaňa, kterého nahradil staronový kouč Robert Svoboda.

Srdce fanoušků si Čiliak nezískal hned, na sociálních sítích někteří příznivci Ševců reagovali kritikou. „Nejhorší je Čiliak... Zaprvé slovák.. Už to je handicap. Zadruhé Kometa Brno.. další handicap.. Nikdy do toho nedá srdce.. A na výkonech to je znát. Prostě pracuje tak na 2 procenta," psalo se doslova v jednom z komentářů na facebooku.

„Já bych ho odstranil. Je špatný. Neumí. Stojí tam jak motovidlo.. i já jako amatér bych si na něj věřil. Holt není to Kašík. To radši ať se rozchytá Huf (druhý brankář Zlína).. Než tenhle slovenský nesmysl," pokračoval text dál.

Odpověď přišla nečekaná. Kromě ostatních fanoušků se ozval sám Čiliak, který se s odpovědí nepáral a slovensky napsal: „Ahoj, v 9 ráno sraz před zimákem, vem si výstroj. Zařídím ti prostor, neber to vůbec zle, zatrénuješ si, můžeš se ukázat. Možné tě podepíší. Myslím to úplně vážně, ukaž se teď," pokračovala reakce.

Celou diskuzi je možné dohledat pod příspěvkem obsahujícím sestavu na utkání s Hradcem Králové, které Ševci vyhráli těsně 6:5. Čiliak zaznamenal 39 zásahů a na facebooku dostal jeho komentář přes 300 lajků. Původní diskutující už se nevyjádřil.