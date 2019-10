Réway po nemoci: Není to ideální. Vyčítal si, že nevyužil Jágrův pas | iSport.cz

Skoro po třech týdnech na marodce se vrátil do sestavy. Kladenský útočník Martin Réway po dobrání antibiotik znovu zasáhl do zápasu Rytířů. Svému čerstvě uzdravenému organismu dal zabrat v ostrém domácím startu proti Kometě, kterou Kladno ale nezadrželo při obratu z 0:2 na 3:2. Slovenský hráč původem z Prahy na ledě nezapadl, asistoval u prvního gólu a v závěru zápasu měl několik slušných šancí, brněnského fantoma Karla Vejmelku ale nepřekonal. „Tohle jsem určitě měl dát. Beru to na sebe,“ přiznal čtyřiadvacetiletý odchovanec Sparty, kterého nemoc zbrzdila při nabírání kondice.

Po delší pauze jste nastoupil do zápasu. Jak jste se cítil?

„Neměl jsem takový ice-time, abych byl nějaký vyřízený, to ne... Ale je dobrý, že jsem zase začal hrát po dlouhé době.“

Jaromír Jágr nedávno několikrát zmiňoval, že musíte ještě zapracovat na fyzické kondici. Jak na tom momentálně jste?„Úplně se ještě necítím. Byl jsem nemocný, posledních deset dní jsem ještě bral antibiotika. Takže... Nejsem úplně na začátku, ale není to úplně ideální, jako to bylo předtím. Nicméně každým dnem to jde líp a líp.“

Jak se po takové pauze dostáváte do herního vytížení?

„Je to jiný než na trénincích. I když odmakáte trénink naplno, tak je to pořád něco jiného. Nemáte tam tolik osobních soubojů, rychlost je taky jiná. Když se v zápase snažíte hrát naplno, víte, že je to něco úplně jiného (povzdechl si). Není to jednoduché, ale musím si na to zvyknout. Je to moje práce.“

Před utkáním s Kometou se Kladnu dařilo zápasy otáčet, proti Brnu to ale bylo naopak. Proč jste neuhlídali vedení 2:0 z první třetiny?

„Přišlo mi, že nás v první třetině trochu podcenili. Vlétli jsme na ně a vytvářeli jsme si dobré střelecké šance. Od druhé třetiny jakoby zapnuli, začali hrát naplno a ukázali kvalitu. Na druhou stranu góly dali po našich chybách. Nemyslím si, že by nás nějak přehrávali, to spíš my jsme udělali nějakou individuální chybu ve středním pásmu a takový zkušený tým nás tím určitě potrestá.“

V závěru zápasu jste přitom měl několik šancí, kdy si gólman Karel Vejmelka málem srazil puk do vlastní branky. Cítil jste v ten moment, že to můžete strhnout na sebe a dát gól?

„Určitě, tohle jsem měl dát. Myslím, že i Jágr mi tam dával nádhernou křižnou nahrávku, možná jsem si to měl zpracovat a chvíli počkat. Samozřejmě jsem nemohl vědět, že budu mít tolik času. Chtěl jsem to vystřelit z první, abych nic neriskoval, ale jak říkám. Byly to šance, které jsem měl určitě dát.“

V přesilovkách se vám ale dařilo. Na úvodní trefu Brendona O'Donnela jste parádně nahrál. Pracovali jste na tom nějak výrazněji při tréninku?

„Popravdě jsme spolu (s O´Donnelem) přesilovky vůbec netrénovali. Přesilovky trénujeme třeba jednou týdně, ale já třeba dlouho nevěděl, jestli budu vůbec hrát. Dozvěděl jsem se to až před zápasem, takže nebyl čas, abychom si něco nacvičili.“

