Jurčina zlomil hokejku i Vary. Takový gól jsem ještě nedal, smál se | iSport.cz

Hodnocení zápasu bude asi pozitivní, avšak zřejmě až od 21. minuty, že?

„Přesně, jak říkáte. Prvních dvacet minut velká mizérie, ale pak jsme si v kabině řekli, co by nám mohlo přinést úspěch. Trošku se zakřičelo a dalších čtyřicet minut bylo celkem úspěšných.“

Co jste museli konkrétně změnit?

„Ztráceli jsme hodně puků ve středním pásmu, oni toho využívali. Útočníci odvedli dobrou práci, začali hýbat nohama, bruslit a odrazilo se to na výsledku.“

Vy jste zapsal dva góly. U prvního jste se do střely opřel tak, že jste přepůlil hokejku. Puk se ale stejně doplazil do branky.

„Řeknu vám, že gól zlomenou holí jsem asi ještě nedal. (smích) Ale je jedno, jak to padlo. Hlavně, že to trošku nakoplo mančaft a dalo nám to nový impuls.“

Sparta - Karlovy Vary: Jurčina zlomil hokejku, jeho střela se odrazila do branky, 1:1

Po prvním utkání, které jste za Spartu odehrál v neděli, jste říkal, že v hale bylo velké teplo. Teď to asi nebylo o moc lepší, viďte?

„Bylo to ještě výrazně horší. Bylo strašné teplo, led byl špatný. V úterý tady prý byl nějaký koncert nebo něco. Navíc moje kondice pořád není úplně ideální, půl roku jsem nehrál hokej, pomalu se do toho dostávám, ale věřím, že každým zápasem to bude lepší.“

Nyní vás čekají dvě utkání venku. Můžete do Olomouce odjet díky sérii sedmi výher v řadě víc v klidu?

„Tak v klidu... To máte těžké. Na nás jsou velké nároky, takže musíme jít do každého utkání s tím, že ho jdeme vyhrát. Nesmíme se uspokojit, naopak si musíme říct ty špatné věci z první třetiny a nachystat se na zápas v Olomouci.“

SESTŘIH: Sparta - Karlovy Vary 5:1. Sedmá výhra v řadě, dvakrát pálil Jurčina

Pokladníkem je ve Spartě Lukáš Pech, už se zmiňoval, co vás budou dvě trefy stát?

„Jo jo, už se bohužel ozval. Hned na střídačce na mě pak řval, že když dám ještě jeden, bude mě to stát hodně, tak už jsem raději nestřílel.“

Říkal jste o sobě, že jste defenzivní bek a chlap na tvrdou práci. Jsou pro vás góly vlastně jen jakýmsi příjemným bonusem?

„Je to tak, je to pro mě něco extra. Dvakrát mi to tam spadlo, takže jsem moc spokojený, ale priorita je bránění naší třetiny.“

Cítíte, že jste si dvěma dobrými výkony řekl ve Spartě o smlouvu? Zatím jste stále jen na zkoušce.

„To nevím, neřeším to. Užívám si každý trénink s klukama v kabině, každý zápas, ale neřeším, jestli zůstanu, nebo ne. Je to na lidech tam nahoře.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:17. Jurčina, 29:51. Rousek, 33:27. Jurčina, 35:50. Rousek, 55:50. Kudrna Hosté: 11:15. Flek Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Košťálek, Polášek, Kalina, Blain, Ďaloga, Jurčina, Tomáš Dvořák – Forman, Pech, Řepík – Kudrna, V. Růžička, Říčka – Dočekal, Sukeľ, Buchtele – Rousek, Tomášek, Smejkal. Hosté: Bednář (F. Novotný) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka – T. Rachůnek, Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Raška I, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý, Vondráček. Rozhodčí Hradil, Micka – Lhotský, Svoboda Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 6 579 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Brno 12 8 1 1 2 33:26 27 2. Třinec 14 7 1 2 4 51:38 25 3. Sparta 12 5 4 1 2 50:33 24 4. M. Boleslav 12 6 2 1 3 40:28 23 5. K. Vary 13 6 1 1 5 41:39 21 6. Mountfield 13 6 1 0 6 38:38 20 7. Plzeň 11 6 0 1 4 41:35 19 8. Liberec 11 5 2 0 4 47:45 19 9. Olomouc 12 4 1 2 5 24:32 16 10. Vítkovice 13 4 1 2 6 30:43 16 11. Pardubice 12 4 0 1 7 27:35 13 12. Kladno 11 3 1 1 6 35:45 12 13. Litvínov 12 3 0 2 7 31:39 11 14. Zlín 12 3 0 0 9 34:46 9 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Sparta - Karlovy Vary: Říčka vybojoval kotouč, po jeho přihrávce skóruje Kudrna, 5:1

Sparta - Karlovy Vary: Pražané už vedou o tři góly, parádně se trefil Rousek, 4:1

Sparta - Karlovy Vary: Jurčina tentokrát pálil tvrdě a přesně, 3:1

Sparta - Karlovy Vary: Domácí otáčejí průběh zápasu, z dorážky se trefil Rousek, 2:1