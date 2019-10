Svačina slaví první gól za Kometu. Geniální nahrávka, pochválil asistenta Plekance | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:24. Kucsera, 10:44. Svačina, 17:44. Pyrochta, 31:26. Orsava, 48:40. Zaťovič Hosté: 52:06. Tybor Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Svozil, O. Němec (A), Gulaši, Pyrochta, Štencel, Bartejs, Malec – Zaťovič (C), P. Holík, Kucsera – Plášek ml., Plekanec (A), L. Horký – Orsava, Hruška, Lev – Svačina, Kusko, Jenyš. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – Holland, Eklund, Ivan, J. Kolář (C), J. Zdráhal, Mikuš (A) – Tybor, R. Kousal, Mandát (A) – Hovorka, Harju, Látal – Blümel, J. Kloz, Kusý – Matýs, Pochobradský, Machač – D. Kindl. Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Rampír, Rožánek Stadion DRFG arena Návštěva 7258 diváků

Hrálo se třinácté kolo a vy jste skóroval. Šťastné číslo?

„Celý život hraju se třináctkou, přináší mi štěstí. Jsem rád, že mi to tam spadlo. Plekyho nahrávka byla geniální, nádherná.“

Nakopla vás branka?

„Každému pomůže, když dá zkraje zápasu gól. Už zápas na Kladně byl ze strany naší pětky dobrý a dnes jsme si taky svoje odehráli. Hlavně si musíme vážit toho, že vyhráváme a pořád takto dál pracovat.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Pardubice 5:1. Lídr tabulky jasně přehrál Dynamo a připsal si pátou výhru v řadě

Na soupeře jste vletěli ostře. Byl to plán?

„Řekli jsme si, že je zkusíme napadat a znepříjemníme jim to. Myslím, že se nám to podařilo. Jejich beci nám hodně odevzdávali puky a nemohli se z toho dostat. Dobře zvolená taktika. Naštěstí se pořád vyhrává. Jsem rád, že jsem tu šňůru svým příchodem nepřekazil.“

Nevadí vám, že jste trošku utopený ve čtvrté lajně?

„To je jedno. Jsme tým, vyhráváme. Jestli někdo hraje dvacet minut, pět nebo deset, to nám teď může být všem ukradené. Trenér se to snaží pravidelně střídat. Ale ve třetí třetině byly přesilovky, oslabení. Dostali jsme se tam asi jen třikrát. V té chvíli není jednoduché skočit tam studený. Ale všichni už hrajeme hokej nějaký pátek, musíme se s tím popasovat. Když tam jdeme po delší době, chce to první střídání trošku zkrátit. Ať se do toho dostaneme a neuděláme nějakou pitomost.“

Kometa Brno - Pardubice: Vejmelka čisté konto neudrží, Kolářovu střelu tečoval Tybor, 5:1