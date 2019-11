Jarůšek ničil čtyrmi body Pardubice: Bylo to dobrý, od toho tady jsem | iSport.cz

Video k článku Pardubice - Litvínov: Jarůšek další brankou vyhnal Štěpánka z brány, 4:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vypadalo to na velkou pohodu. Proč jste se nakonec o výsledek ještě klepali?

„Když vedete po dvou třetinách 4:0, máte proti sobě soupeře, který už nemá co ztratit, tak do toho šlápne. Najednou dá gól, trochu vyroste a ve vás už zase je, co kdybyste náhodou ještě náskok ztratili. Naštěstí jsme ho udrželi, přežili jejich nápor a máme důležitou výhru.“

A utekli právě posledním Pardubicím na čtyřbodový rozdíl.

„Sbírali jsme to poslední dobou dost po bodu, teď jsme si za výhrou šli. V sobotu už se nikdo nebude ptát, jak jsme se k výhře dostali, hlavní, že ji máme a trochu jim utekli.“

Oba dva vaše góly byly poměrně jednoduché. Dárek od brankáře?

„Při gólu na 4:0 se to tam nějak odrazilo, já přijel a se štěstím doklepl puk do brány. Ten první byla střela přes obránce z úhlu. Brankář to asi moc nečekal, protože mu to spadlo mezi nohama do branky. Můžeme se na to dívat oběma pohledy, jestli dárek od brankáře, nebo dobrá věc ode mě. Kdybych nevystřelil, gól nedám.“ (usměje se)

Taky fakt. Je čtyřbodový zápas důležitý pro vaši vnitřní pohodu?

„Na začátku sezony jsem měl bilanci, že góly mi tam padaly pravidelně. Poslední dobou se to zastavilo a vím, že tady jsem od toho, abych góly dával, připravoval je a pomohl týmu. Minule s Plzní jsem nic neudělal, jsem rád, že teď ano. Snad sérii zase natáhnu na pár zápasů.“

Berete si hodně roli, že máte Litvínov táhnout a na vašich gólech by měl viset?

„Jestli ho mám táhnout, nevím. Ale od gólů tady rozhodně jsem. Po měsíční zkoušce jsem tady chtěl zůstat, věřil, že tenhle tým může něco uhrát a já mu dovedu pomoci.“

Proti Plzni vás trenéři posadili. Přišlo mi, že teď to byl takový ten váš klasický zápas, kdy je toho vousatého chlapa zase plný led...

„Šel jsem sem s čistou hlavou, hrát svoji hru a plnit pokyny, které mám. Vyšlo to. Jsou zápasy, kdy nemáte svůj den, ale tentokrát to bylo dobrý.“

A třetí extraligový hattrick vyjde jindy?

„Jo, jsem hlavně rád, že jsme vyhráli, a když to na konci bylo o dva góly, pak o jeden, už ani nebyl čas na hattrick myslet. Hlavně jsme to chtěli domlátit. Poslední dva roky to mám tak, že jsem vždycky hattrick dal, tak snad to zase přijde. A nebo taky ne, klidně bych ho vyměnil za nějaký úspěch, chtěl bych si tady sáhnout na titul.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 40:18. R. Kousal, 43:26. Mandát, 59:23. Mikuš Hosté: 15:44. Petružálek, 18:30. Jarůšek, 30:58. Helt, 31:47. Jarůšek Sestavy Domácí: Štěpánek (32. Kacetl) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), Ivan, Mikuš (A), J. Zdráhal, Hrádek – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – D. Kindl, Harju, Matýs – Kusý, J. Kloz, Machala – Látal, Pochobradský, Blümel. Hosté: Honzík (Janus) – L. Doudera, Jánošík (A), Ščotka, Baránek, T. Pavelka, Štich – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Jarůšek, Helt, Petružálek – Kašpar (C), Gerhát, Myšák – Trávníček, Zygmunt, Jurčík. Rozhodčí Pešina, Úlehla – Jindra, Zika Stadion enteria arena Návštěva 6722 diváků