Boleslav derby neumí. Ne nadarmo hráli tři finále za čtyři roky, říká Hrbas | iSport.cz

Také jste měli velký problém s aktivním forčekingem Liberce. Je to tak?

„Napadali hodně dobře, je to bruslivý tým. Ale myslím, že jsme si to komplikovali hlavně sami tím, že jsme přidržovali puky. Měli jsme si je dávat rychle mezi sebou.“

Za celý zápas jste si nevytvořili ani moc šancí.

„Říkali jsme si to celý zápas v šatně i na střídačce, že se málo tlačíme do brány a málo střílíme. Potom z toho nemůžou být ani žádné šance v předbrankovém prostoru, takže nevím, proč jsme to nedělali.“

Mladá Boleslav - Liberec: Vondrka inkasoval dvojitý hit Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - prihlásit se Vybrat předplatné

V sezoně jste zatím moc často nedotahovali těsné manko v závěru. Nebyl to nezvyk?

„To jsme ani neřešili. Upřímně ani nevím, kolikrát jsme předtím dotahovali. Bylo to těsný a rozhodovaly detaily. A samozřejmě přesilovky, které nám nevycházely. Oni je hodně dobře bránili, hodně aktivně. S tím souvisela i hra 5 na 5. Přidržovali jsme puky a oni nám je aktivním napadáním brali. To bylo jedno s druhým. To byly hlavní příčiny.“

Přesilovky vám pořád moc nefungují, proti Liberci jste v početní výhodě dokonce inkasovali rozhodující gól. Cvičíte je často na tréninku?

„Samozřejmě, ale není to ono. Nějaký zápas vyjdou, třeba s Kladnem nám vyhrály zápas. Musíme se o ně ale opřít každý zápas. Speciálně v takhle vyrovnaném utkání, když je to o gól. Na druhou stranu oni je fakt dobře bránili, ale to není žádná omluva. Prostě jsme si to měli dát rychleji mezi sebou a jít do brány. To jsme nedělali, a proto to bylo špatný.“

Boleslavi se na Liberec dlouhodobě nedaří. Sice jste přišel až před touhle sezonou, ale dokážete říct, čím to je?

„Vůbec nevím, hrál jsem tady proti nim druhý zápas. Ten první byl taky vyrovnaný, dlouho jsme vedli 3:2 a ke konci jsme dostali dva góly, taky to otočili po našich chybách. V obou zápasech rozhodovaly detaily. Ne nadarmo hráli tři finále za poslední čtyři roky. To asi není náhoda, ale nevím. Příští zápas v Liberci zkusíme prolomit tu dlouhou šňůru proher.“

Hráli jste druhý zápas ve dvou dnech, navíc jste se museli v pátek vracet z Brna. Jaké to bylo?

„Oba týmy to měly stejné, akorát my měli cestování o nějaké dvě hodiny delší. Liberec měl výhodu, že hrál v pátek doma a ještě jel jen nějakých 25 minut do Boleslavi. Ale máme za sebou 17 zápasů, takže bych se na to vůbec nevymlouval. Myslím, že jsme dobře natrénovaní, takže tohle v tom nehrálo nějakou velkou roli. Mně osobně zápasy po sobě vyhovují, radši hraju, než když je hodně tréninků a velká pauza mezi zápasy.“

Mladá Boleslav - Liberec: Jan Stránský překonal Peterse a poslal domácí do vedení, 1:0

Aspoň se v pátek vyhrálo a cesta byla příjemnější, že?

„Samozřejmě. Kdyby se prohrálo, tak to bude ještě o to horší, ale na tohle bych se vůbec nevymlouval. Myslím, že to ani nikoho z nás nezajímá.“

I přes prohru můžete jít do reprezentační přestávky v klidu, držíte se nahoře. Přijde vhod?

„Samozřejmě odpočineme. Máme tam nějaké zranění, další kluci hrají s menšími zraněními, takže se dáme dohromady, natrénujeme to. A samozřejmě chceme hrát tam, kde jsme. Jsme za to rádi, ale myslím, že sezona je ještě dlouhá a může se toho ještě hodně změnit.“