Brněnský střelec Holík: Věděl jsem, že bude Čiliak chytat. Nechtěl jen v Brně | iSport.cz

Hokejisté Zlína se radují ze vstřelené branky do sítě Komety • ČTK

Jakub Ferenc (v popředí) a Jakub Šlahař (v pozadí) se radují ze vstřelené branky do sítě Komety • ČTK

No jo, na mateřský Zlín holt umí. Petr Holík klub, v němž hokejově vyrostl, zase nešetřil. Ani jeho dva góly ovšem neuchránily Kometu od porážky 4:5. Už druhé v sezoně s moravským sokem, s celkovou náloží dvanácti branek. Tohle není pro jednoho z adeptů na titul dobrá vizitka. „Ty góly jsme jim darovali,“ mrzelo brněnského centra po předehrávce 21. kola Tipsport extraligy.

Jak to, že jste odevzdali Beranům i druhý duel v ročníku?

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Ty góly jsme jim darovali. Bylo to od nás takové bez emocí, nikdo se nesrážel. Začali jsme až od druhé třetiny. Ale bylo pozdě.“

Pořád je to pro vás ve Zlíně specifické?

„Samozřejmě. Vyrostl jsem tady, jsem tu pořád doma. Je pro mě těžké hrát ve Zlíně, ale už jsem to párkrát zažil. Už jsem si na to nějak zvykl. Užívám si každý zápas.“

Dvakrát jste skóroval po skvělých přihrávkách Vladimíra Svačiny. Měly oči, co?

„Měly. Viděl mě, super.“

V čem byl soupeř lepší?

„Oni mají styl, že všechno cpou do brány. A něco se jim tam odrazí…Nás mrzí hlavně první třetina, kdy jsme nehráli to, co jsme chtěli. Od druhé už muselo být vidět, že jsme nastoupili jinak.“

Domácí měli prvního vyloučeného až v půlce třetí třetiny. Hrálo to nějakou zásadní roli?

„Oni přesilovky měli, my ne. Přesilové hry vždycky tým nakopnou. Vy hrajete v útočném pásmu a druhý tým se brání. Pro toho, kdo má víc přesilovek, je to lepší.“

Čekali jste v bráně Marka Čiliaka?

„Věděl jsem to. Včera před zápasem jsem si s Čilem chvilku psal.“

Vysvětlil vám, proč změnil názor a chtěl proti „své“ Kometě chytat?

„On mi říkal, že nechtěl chytat jenom v Brně. Tak mi to odůvodnil.“

