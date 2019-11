Forma v extralize: (hokejová) Sparta šlape, Varaďa jako Babica i pravá láska | iSport.cz

Jan Zdráhal z Pardubic a Dominik Lakatoš z Vítkovic se dostali do křížku • ČTK

Někde to jde, někomu to dře. Tipsport extraliga má za sebou další týden a forma týmů se různí. Šlape to ve Spartě, té hokejové, aby nedošlo k omylu. Václav Varaďa zase vaří v Třinci jako kuchař Babica. Na opačném konci jsou Kometa, Zlín či Mountfield HK. A Pardubice? Prostě pravá láska! Podívejte se na formu jednotlivých týmů, jak je s nadsázkou okomentoval deník Sport.

1. TŘINEC (+5 míst)

Když ztratíte Bartošáka, dejte tam Kváču. Pokud vypadne Marcinko, přesilovky dá Kovařčík. Místo Krajíčka Zahradníčka. Ne, tohle nevařil Babica, ale Václav Varaďa. A chutnalo to opravdu delikátně!

2. LIBEREC (-1 místo)

Poslali klečet Justina Peterse na hrách. Když v tu ránu si vzpomněli... Hrách, hrách... Hrachovina! A tak, milé děti, Liberec koupil druhou brankářskou jedničku. A ona chytala a chytala, až dvě výhry vychytala.

3. KLADNO (+2 místa)

Jejich dresy připomínají pyžamo. Jenže i Rytíři ve spacím úboru dovedou vytasit meč, takže končí sranda. Najednou umí propíchnout ševce ze Zlína i useknout hlavu zmatenému olomouckému kohoutovi.

4. SPARTA (-1 místo)

Pochybovali jste o ní? To se teď asi hodně divíte, takže zavřete pusu, nevypadáte takhle moc dobře. Sparta zase funguje, šlape, je vyladěná a vítězí. P. S: Aby nedošlo k omylu, hokejová Sparta.

5. VÍTKOVICE (+2 místa)

Tenhle týden připomínaly běžce pohodáře. Ostatní mají tretry, drahé dresy, on je bosý, nosí odrbanou teplákovku, vyběhl o kolo později a stejně slavil. Nejdřív 0:3 s Kometou, pak 0:2 s Pardubicemi. A stejně dvě výhry!

6. PLZEŇ (-4 místa)

Nenudíte se, skóre se přelévá od pohádky k průšvihu, tam a zase zpátky. Stejné to bylo s Vary i v Boleslavi, jednou to vyšlo dobře, podruhé ne. Trenér aby si ale v tu chvíli mačkal v kapse antistresovou kuličku.

7. KARLOVY VARY (+4 místa)

Někdy jste možná mohli mít pocit, že trenér Martin Pešout ví, jak dělat hokej ne na světě, ale v celé galaxii. Jenže víte co? On má prostě pravdu. Důkaz místo slibů se nachází ve Varech. Šlapou a vypálily Brno.

8. MLADÁ BOLESLAV (-4 místa)

Neděle se dala vyhlásit za mezinárodní den Zohornů. Hynek s Tomášem se trefili za Chabarovsk proti Jokeritu, Radim v Boleslavi proti Plzni. A v Chotěboři u rodičů nejspíš spadl barák.

9. OLOMOUC (+1 místo)

Vážení příznivci, pozor s tím „Moták ven“. Za prvé, váš trenér je jemný člověk, nemuselo by mu to dělat dobře. A taky by vás mohl poslechnout. Myslíte, že na trénování v plechárně se stojí fronta až k dálnici?

10. PARDUBICE (+2 místa)

Zase přišla skoro plná hala. Na Olomouc. Na Olomouc! A na poslední Pardubice! Tohle je trochu jako své partnerce odpustit nevěru, vytetované jméno souseda na zádech a chlupaté nohy. Prostě pravá láska.

11. LITVÍNOV (-2 místa)

Ne, to je málo. Nestačí, že trio Martin Ručinský, Robert Reichel a Robert Lang chodí pomáhat s tréninkem. To chce promazat klouby, uzavřít dobrou pojistku, vytáhnout ribano z Nagana a do akce!

12. KOMETA (+2 místa)

Kometa tyhle divnostavy měla už dřív. Jet na kole z kopce? Tam šlape jenom blbec, unavíte se. Jenže tenhle bylo horší. Když se mělo jet do kopce, kolo letělo do příkopu a šlo se stopovat. Pohodlí ole! Trenére Fialo, sbohem.

13. ZLÍN (-5 míst)

Když se snažíte co nejrychleji ujet poslednímu místu a prohrajete o gól v Kladně i s Libercem? Bolí to snad víc, než kdyby se vás cizinec zeptal, zda tady je vážně předměstí Vsetína a jestli Gottwald byl ten, co šil ve Zlíně boty.

14. MOUNTFIELD HK (-1 místo)

Bodů ubylo, vstřelených gólů je méně, při přesilovkách vidíte chaos, když obránci rozjíždějí útok, není komu nahrát. Projekt s dvěma hlavními trenéry se jeví podobně nadějně jako pěstování levandule na Měsíci.

Pozn.: Čísla za kluby znamenají posun v žebříčku deníku Sport oproti minulému týdnu.