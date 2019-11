Sedmnáctiletý Malík naskočil za Bartošáka. Šest gólů je hodně, hlesl | iSport.cz

V sedmnácti letech se postavil do extraligové brány. Nick Malík, syn úspěšného obránce Marka Malíka, si poprvé v dresu třineckých Ocelářů zachytal v elitní soutěži. Od Karlových Varů dostal šest gólů, Třinec ve 21. kole Tipsport extraligy padl 1:6. „Šest gólů je hodně,“ mrzelo gólmana. Od trenérů se mu nicméně i tak dostalo uznání. „Měl tam výborné zásahy, podržel nás, ještě chytil asi čtyři góly navíc,“ říkal asistent Marek Zadina. „Odvedl výbornou práci a výborný výkon na to, že šlo o jeho první zápas. Měl to těžké.“

V Třinci mají na premiéry talentovaných brankářů štěstí. V lednu tam poprvé chytal Jan Bednář z Karlových Varů. Bylo mu 16 let a 142 dní, svému týmu tehdy pomohl k bodu (3:4p). Mladší při ligovém debutu byli pouze Petr Mrázek z Vítkovic (16 let a 45 dnů), Jakub Čech z Havířova (16 let a 68 dnů) a Milan Hnilička z Kladna (16 let a 90 dnů).

Shodou okolností jsou Bednář s Malíkem konkurenty i v mládežnických reprezentacích. Byť je jim teprve sedmnáct, oba mají šanci bojovat o český dres pro blížící se mistrovství světa do 20 let v Ostravě a Třinci. Přímého souboje v extralize se ale reprezentační kouč Václav Varaďa nedočkal. Bednář byl sice v zápisu napsaný jako jednička, ale zůstal na střídačce. Chytal zkušený Filip Novotný.

Nick Malík, který v závěru minulé sezony výrazně pomohl Ocelářům k juniorskému titulu, se na střídačku třineckého áčka posunul poté, co kvůli problémům s psychikou a alkoholem dočasně přerušil kariéru Patrik Bartošák. Jinak poměrně stabilně chytá Chance ligu v partnerském Frýdku-Místku (15 zápasů, 8 vítězství, průměr 2,65, úspěšnost zákroků 92,02%).

„Bylo to jiné, než v první lize,“ říkal o premiéře Malík. „První zápas, více lidí, celkově to bylo jiné. Možná jsem byl trochu nervózní. Jinak to ale nijak odlišné nebylo, prostě další hokejový zápas, připravoval jsem se stejně. Bohužel to nevyšlo.“

Na sehrání měl dost času, s Oceláři už nějaký čas trénuje. Čtyři předchozí výhry s Boleslaví (3:0), v Hradci Králové (4:1), s Kometou (6:3) a s Vítkovicemi (2:1), sledoval z lavičky jako dvojka Petra Kváči. „Před zápasem mi kluci, hlavně teda obránci, říkali, co jak hrají, abychom si rozuměli a věděli, jak hrát kolem a za bránou. Sehraní jsme byli dobře.“

Pochytal 23 střel, několikrát zůstal ve štychu. Dvě branky inkasoval v rozmezí deseti vteřin od Tomáše Vondráčka. „Byl to pro něho krutý zápas,“ komentoval Vondráček. „Když jsme ho na začátku viděli v bráně, tak jsme si říkali, že musíme střílet. Že tam je poprvé, je mladej a že asi bude nervózní. Díky bohu nám to vyšlo.“

Že by dal dvě branky během deseti vteřin, to Vondráček nepamatuje. „To se mi ještě nestalo, ale kluci mi to dobře dali. Při prvním mi Martin Kohout poslal puk tak, že jsem byl sám před gólmanem. A při druhém mi Dominik Graňák puk přihrál přímo na hokejku, jen jsem ji nastavil a spadlo to tam. Kluci si ze mě dělali srandu, že mám na ledě zůstat ještě deset sekund zůstat, abych měl hattrick, ale už to nešlo.“

Malík bral svou premiéru po zápase střízlivě. „Nehodnotil bych to ani kladně, ani negativně. Kluci na ledě nechali všechno, mají teď hodně zápasů a tréninků, můžou být unavení. Já naopak delší dobu nechytal. Je to těžké hodnotit, ale šest gólů je hodně.“

Sám naopak ocenil výkon a zkušenosti Filipa Novotného z Karlových Varů. „Drží je, má dobrou sezónu. V tomto zápase byl (brankář Novotný) jejich nejlepší bek, rozehrával fakt výborně. Všechno, co na něj šlo, hned dával,“ dodal Malík.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:19. Zahradníček Hosté: 10:07. Koblasa, 31:29. Gríger, 36:05. Vondráček, 36:15. Vondráček, 47:47. T. Kubalík, 56:34. T. Mikúš Sestavy Domácí: Malík (Kváča) – Kundrátek, Gernát, M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš – O. Kovařčík, M. Kovařčík, M. Stránský – Hrňa, Marcinko (A), Dravecký (A) – Adamský (C), Polanský, Martynek – Chmielewski, Hladonik, Hrehorčák. Hosté: F. Novotný (Bednář) – Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák (A), Eminger, M. Rohan, D. Mikyska – Flek, Gríger, T. Rachůnek (A) – O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák – T. Kubalík, Raška I, Kohout – Vondráček, Skuhravý (C), Koblasa. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Jindra, Zíka Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 008 diváků

