Takové góly platí!? Velké přehmaty sudích psychicky zvládla Boleslav | iSport.cz

Ostravané otvírali skóre v 18. minutě. Trefě Tomáše Gumana předcházel ofsajd útočníka Jozefa Baláže. Boleslavští situaci reklamovali, ale revize se dočkat nemohli. Česká coach challenge (narozdíl od NHL) zatím s posuzováním postavení mimo hru nepočítá.

„Reklamovali jsme ofsajd, ale věděli jsme, že s tím se nedá nic dělat, protože v Česku se nedají zkoumat ofsajdy,“ přitakal obránce Jiří Kurka (1+0, +4, 9 RI) „Nešlo s tím nic dělat, museli jsme stáhnout kuši a hrát dál.“

Vítkovice - Mladá Boleslav: Rozhodčí přehlédli ofsajd a Guman otevřel skóre, 1:0

Při boleslavském vyrovnání na 1:1 naopak cítili křivdu Vítkovičtí. Puk letěl přes celé hřiště, obránce Peter Trška přestal hrát, automaticky počítal se zakázaným uvolněním. A nebyl sám. „I já jsem přestal hrát, myslel jsem si, že to icing,“ přiznal boleslavský útočník David Cienciala. „Ale najednou jsem viděl, že to rozhodčí nepískl. Takže jsem pokračoval, jejich bek mi puk namazal, posunul jsem ho Najmimu (Najmanovi) a on to perfektně trefil.“

Vítkovice - Mladá Boleslav: Chyba i na druhé straně. Po neodpískaném icingu vyrovnal Najman, 1:1

Ostravané nechápali. „Já jsem právě skákal na led,“ popisoval Ondřej Roman. „Letělo to kolem střídačky a myslím, že náš obránce tam na to asi nemohl dosáhnout. Byl to podle mě asi čistý icing, ale rozhodčí to takhle pískli a oni z toho dali gól. Jsme teď potrestaní za každou minichybu. Je to přesně úkaz naší aktuální situace.“

Do toho se vítkovický útočník Roberts Bukarts, který není kapitán ani asistent týmu, obořil na hlavní rozhodčí a dostal osobní trest. Dvě minuty plus vyloučení do konce zápasu za nesportovní chování. Vítkovice tím přišly o nejproduktivnějšího hráče (10+11) a z přesilovky se za 21 vteřin trefil Jakub Klepiš.

„Možná tam trošku byla sporná situace, kdy bek Vítkovic nehrál, ale určitě hrát mohl a zakázané uvolnění správně být nemělo. Hra pokračovala a z toho vyplynul náš vyrovnávací gól,“ komentoval boleslavský obránce Kurka. „Možná jsme se s tím (sporné situace u gólů na 1:0 a 1:1) vyrovnali o něco líp, ale je to taky o štěstí. Že tam padne gól a pak jde psychika nahoru, soupeřova naopak dolů. Dva slepené góly nám pomohly psychicky a soupeře to srazí.“

Podobně mluvil i útočník Cienciala. „Byly to sporné situace, ale gól jako gól,“ pokrčil rameny. „Rozhodčí také udělají chybu, jsou to lidi, marné. My jsme hráli, oni přestali trochu hrát a my toho využili. Byli jsme rádi, že jsme vyrovnali, protože oni také dali první gól z ofsajdu, takže tím se to srovnalo. My jsme pak odskočili na 1:2 a to nás nakoplo. Bylo to pak takové urputné utkání a nám tam pak napadalo všechno.“

Vítkovičtí dobře ví, že zápas ztratili jinde. Dokázali se vrátit, vyrovnat na 2:2, jenže další šance nevyužili a rozjetý rival naopak jejich chyby trestal. A to ještě Jakub Klepiš neproměnil trestné střílení a Michal Vondrka s Markem Hrbasem trefili tyčku. „Srazilo nás to, do té doby to bylo vynikající, dokázali jsme se vrátit, “ pokrčil rameny Ondřej Roman. „Pak tam ale zase nastaly nějaké naše chyby a góly jsme dostali ze všeho.“

David Cienciala, který coby třinecký rodák pamatuje z bitev proti Vítkovicím většinou jen vyprodané arény a elektrizující atmosféry, byl překvapený komorní náladou duelu. V ochozech bylo oficiálně 3925 diváků a největší rachot byl, když se v závěru skandovalo: „Petr ven!“ „Jo, říkal jsem klukům, že tady pamatuji jiný rachot,“ přikývnul Cienciala. „Ale prý ani minule na Třinec nebylo vyprodáno, takže lidi jsou teď v Ostravě asi nějak naštvaní a nechce se jim moc fandit. Takže to bylo takové... Takový umíráček docela.“