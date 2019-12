Fantom Hrachovina: Štěstí sedne i na blba. Uzavření extraligy je skandální | iSport.cz

Liberec - Mladá Boleslav: Hrachovina opět ukázal svou mrštnost ve svém brankovišti VŠECHNA VIDEA ZDE

Druhá nula za Liberec, výhra v derby. Musíte být spokojený, že?

„Je to dobré, měli jsme po Vánocích plná břicha... Naštěstí mě puk párkrát trefil a kluci dali dva góly, které nakonec stačily k vítězství. Super!“

Standard jste si nastolil vysoký. Jedenáct zápasů, deset výher a do toho skvělá čísla...

„Štěstí někdy sedne i na blba.“

Ale stejně mu musíte jít naproti.

„Jo, je to dobré. Když se vyhrává, máte situaci mnohem jednodušší, dostanete se do své rutiny. Hlavou i tělem. Držíme se pozitivní vlně, ale teprve se ukáže, jak jsem v bráně jistý. Pokud se daří, je úspěch nejlehčí. Uvidíme, co bude, až pár zápasů v řadě nevyhrajeme.“

Hrajete v oslabené sestavě, odešel Tomáš Filippi, chybí zranění Michalové Birner a Bulíř. Je to znát?

„Samozřejmě, že nám chybí. Tomáš je výborný hráč, hraje za Magnitku, což samo o něčem vypovídá. Birner s Bulířem jsou zkušení… Do útoku nám vypadli asi tři nejlepší hráči a je to znát, ale sezona je věčná evoluce. Někdo vypadne, jiný přijde. Musíte reagovat na vývoj. Tým se vyvíjí a zatím se s evolucí pereme dobře.“

Výborně zapadli mladí hráči z Benátek.

„Člověk musí být obezřetnější, protože jsou na ledě mladší. Ale víte, jak to je: puk je pořád černý a hra stejná. Snažíme se mladším pomoct, od toho starší v týmu jsou.“

Překvapilo vás, že se zapojili tak rychle?

„Museli se zapojit. Mají před sebou šanci, na kterou v první lize čekají. Musí příležitost chytnou za pačesy, jinak se do extraligy nedostanou. Je to jednoduché... Tedy pokud se extraliga neuzavře, což by podle mě bylo skandální. Doufám, že se tak nestane, ze soutěže by pak byla bramboračka. Mohli bychom se plácat po hlavě, že hrají mladí, ale jakou by měla soutěž kvalitu, to netuším.“

Takže pro vás je uzavření extraligy v kabině téma?

„Myslím, že o tom mluví všichni, což je přirozené. Nechápu, že starší hráči, kteří hráli a nebo ještě aktivně hrají, mohou vypustit z pusy to, co vypustili během posledních pár týdnů.“

Dá se s tím z vašeho pohledu vůbec něco dělat?

„Doufejme, že dá. Týmy, které jsou proti, se snad ohradí. Myslím, že by měly a je to na místě. Aktuální dění v extralize je pro mě zvláštní, ke starším hráčům chovám všechnu čest, ale nechápu, co si dovolí řešit.“

Musíte být rád, že se Bílí Tygři proti zprávám ohradili.

„Je to správné, normální. V každé lize jsou týmy, které mají víc peněz a týmy, které jich mají míň. Jde o přirozenou věc ve všech profesionálních sportech. I třeba ve fotbale. Nechápu, jak se to někomu může nelíbit a doufám, že se ohradí víc hráčů.“

Ve Finsku ale stejný model funguje a tamní ligu chválíte.

„No ano, funguje, je s ním ale spojeno hodně věcí. Třeba naše a jejich mentalita. Ligám uzavření obecně neprospívá, nám by neprospělo určitě. U nás by z toho byla bramboračka."

Berete za největší problém, že se téma řeší během rozběhnuté sezony?

„Ano. Někteří lidé, kteří u rozhodování stojí, si před půlrokem odsouhlasili přímý sestup. Teď po půl roce jsou v blamáži namočení. Mají strach, jsou v risku. Najednou otočí a jsou pro uzavření extraligy...“

Vyhraje rozum?

„Doufám. Kdyby to říkali lidé, kteří hokej nikdy nehráli, tak to pochopím. Ale pokud takové téma řeší hráči, kteří sami hráli… Je hodně důvodů, proč uzavření lidem vadí. Zaprvé se řeší během rozběhnuté sezony, zadruhé se mluví o zlepšení českého hokeje… Jestli má vést takový krok ke zlepšení, pak já můžu být klidně Santa Claus.“

