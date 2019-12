Bulíř se vrátil gólem z dálky, ale slavil Zlín. To se stává, znělo kabinou | iSport.cz

Měsíc pauzíroval kvůli hojení natržené ledviny, strašně se těšil na to, až zase naskočí do extraligového kolotoče. Michal Bulíř, ofenzivní liberecké eso, se vrátil do první formace Tygrů proti Zlínu. Hned v první třetině dal gól, ale ruce nahoru mu nešly, taky byl zticha, zařvali si totiž Berani.

Domácí útočník totiž při signalizované liberecké přesilovce trefil opuštěnou klec, když si nevšiml, že mu na útočné modré nikdo nestojí. Trefa, která přijde jednou za kariéru… „To je hokej, takové věci se v hokeji stávají. Ukázali jsme sílu našeho mančaftu, že ho ani takový gól nepoloží. Je super, že jsme to dovedli ke třem bodům,“ vyzdvihl dvougólový Jaroslav Vlach.

Z kamaráda si pak legraci nedělali, to by se ani nehodilo. „Buldu jsme si nedobírali, tohle nikdo nikomu nepřeje a stát se to může komukoli. Michal to myslel dobře, dával to nahoru na beka, který byl úplně volný, bohužel to našeho hráče netrefilo a spadlo to do vlastní brány. Na to se brzy zapomene,“ podpořil parťáka Vlach.

Liberec - Zlín: Neskutečný vlastňák! Bulíř poslal puk přes celé kluziště, 0:1

Ten se vrátil do akce po dvouzápasovém disciplinárním postihu a chuť měl značnou. „Byl jsem natěšený na zápas, už mě nebavilo dívat se na kluky z tribuny. Jsem rád, že jsem se vrátil a že jsme vyhráli. Těší mě, že mi to tam spadlo, ale tři body jsou hlavní. Důležité body před novým rokem…“

Díky nim narostla šňůra Tygrů na 16 obodovaných utkání v kuse! Dost toho má na svědomí gólman Dominik Hrachovina, ujistil Vlach. „On je hlavně hroznej kliďas, dodává nám zezadu velký klid. Je vidět, jak zákroky provádí v klidu, žádný stres. V každém zápase nám dává naději na vítězství.“

Do Magnitogorsku odešel Tomáš Filippi, měsíc byl mimo Michal Bulíř. Přesto Liberec bere body ve velkém… „Je tu velká síla kolektivu, ti hráči nám samozřejmě chybí, dodávají nám větší hokejovost, my to bez nich musíme víc ubojovat,“ je Vlachovi jasné.

SESTŘIH: Liberec - Zlín 2:1. Tygři těsně přehráli Berany

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:37. J. Vlach, 28:50. J. Vlach Hosté: 08:21. Šlahař Sestavy Domácí: Hrachovina (Schwarz (A)) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek – Lenc, Bulíř, L. Hudáček – A. Musil, Marosz, Ordoš – L. Krenželok (C), P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, Najman, Průžek – D. Špaček. Hosté: Čiliak (Kašík) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Claireaux – Köhler, P. Sedláček, Popelka. Rozhodčí Hodek, Veselý – Kajínek, Rampír Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 500 (Vyprodáno) diváků