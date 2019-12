Uzavřít hokejovou extraligu? Klidně, ale jen otevřeně | iSport.cz

Liberečtí Bílí Tygři se po výhře nad Litvínovem dostali do čela Tipsport extraligy • ČTK

Místo tlachů o jistotách by elitní soutěži prospělo spíš zúžení. Přirozenou cestou, nastavením tvrdších licenčních podmínek. Aby ji nemohl hrát každý, komu se zamane, i když mu střech padá na hlavu nebo dluží, kam se podívá. Zavést platové stropy a zároveň platové dno, nekazit ceny a zachovat kvalitu, aby se někde nepřeplácelo a jinde nehráli za plat ze supermarketu.

Ve Finsku dospěli k dost krkolomnému modelu patnácti účastníků. Stav se ale ustálil, víc jich nebude. Pravidla jsou jasná, všichni je ctí. Zveřejňují se rozpočty a platy hráčů, ví se, za kolik kdo hraje. Tedy přesně to, čemu se české kluby až na výjimky brání.

Přitom fanoušci by jistě žasli, jak dobrý hokej někde předvádějí za poměrně málo peněz, zatímco sousedé se tváří jak chudáci, přitom za velké prachy hrají tužku.

Jestliže se chce extraliga uzavřít, musela by být transparentní, chovat se otevřeně. Vypracovat audit, co přesně by uzavření přineslo. Takhle zůstává jen u prázdných slibů a řečí.