Sváteční kanonýr Ondrušek: Bez bodů by byly góly k ničemu | iSport.cz

Jak chutná vítězství poté, co jste prohrávali 0:2?

„Je to strašná úleva, zvlášť po minulém utkání s Pardubicemi, kdy jsme měli nahráno, ale potom jsme to ztratili. Takže o to víc jsme to chtěli odčinit. První třetina nebyla špatná, byla vyrovnaná, ale měli jsme tři vyloučení, domácí nás potrestali, díky přesilovkám vedli. Ale myslím si, že druhou a třetí část jsme byli lepší, byla jenom otázka času, jestli gól dáme, nebo ne. Jsem rád, že se nám to povedlo.“

Začali jste hrát aktivněji, že?

„O to jsme se snažili hned od začátku, ale srazila nás vyloučení. Těžko se pak hraje. Hru to naruší. Někteří hráči nehrajou, někteří jsou tam zase až moc. Domácí to nakopnulo. Potom jsme hráli, co jsme chtěli, zaslouženě bereme dva body.“

Brankáře Godlu jste odčaroval dvěma zásahy od modré…

„Jsem za to rád, ale je jedno, kdo ty góly dává… Když člověk střílí od modré, potřebuje, aby mu pomohli spoluhráči. V dnešní době jsou gólmani na takové úrovni, že pokud střelu vidí, vždycky ji chytnou. To člověk může střílet, jak chce… Takže to je i zásluha ostatních, kteří stínili a přihráli mi to. Když je rána od modré, nedá se říct, že by to byla jenom moje zásluha.“

Předtím jste skóroval v sezoně dvakrát, teď stejná porce přišla v jednom utkání. Jste až překvapený?

„Minulý ročník se mi to taky jednou povedlo, bylo to proti Zlínu. Jsem za to rád. Těší mě ale hlavně body. Na co by mi byly dva góly, kdybychom odjeli bez bodu? Takže to je důležitější.“

Poslední dobou to byla výhra, prohra, věříte, že přijde série vítězství?

„Je pravda, že na to čekáme od začátku sezony. Když už nějaká šňůra byla, tak to byly porážky. Doufám, že se to zvedne teď a uděláme více zápasů v řadě.“

Jste rádi, že jste vyhráli poslední zápas roku?

„Tak to nebereme. Až to bude poslední zápas sezony, pak si můžeme říct, že je to dobrý. Jestli je prosinec, nebo leden, je jedno. Teď se nic nerozhodlo.“

Ale vnímali jste, že to byl důležitý zápas s přímým konkurentem v tabulce?

„Důležitý už byl předešlý zápas s Pardubicemi. Měli jsme na ně deset bodů, mohli jsme odskočit na třináct, najednou byly od nás na sedm. Takže to pro nás bylo těžký. Navíc jsme prohráli na domácím ledě… Nebylo to jednoduché, byli jsme opaření, nečekali jsme takový zápas. O to větší radost máme teď. Desítka se ale ještě teď nerozhoduje.“

