Valský hledá formu a o Liberci říká: Mašina? Vyhrávají hlavně díky brankáři | iSport.cz

Nehrál skoro dva měsíce, takže bez vytáček přiznává, že se necítí úplně nejlíp. „Byl jsem dlouho marod, takže to bylo na prd,“ okomentoval Jakub Valský, útočník hokejového Kladna, poslední zápasy po návratu. U Rytířů hostuje do konce ledna z Liberce a právě proti němu zítra nastoupí. Bílí Tygři se dostali do báječné formy, vyhoupli se do čela extraligy. „Je to hlavně díky skvělému brankáři,“ vypichuje Valský brankáře Hrachovinu.

Třetího listopadu se v utkání s Vítkovicemi zranil, potom právě proti stejnému soupeři se vrátil na plac. Až šestadvacátého prosince. Celkem po comebacku odehrál tři zápasy, ale bodově se neprosadil. Herní pauza byla znát.

„Byl jsem dlouho marod, takže to bylo na prd. Teď se do toho zase dostávám. Jsem mimo formu, musím ji zase získat,“ popisoval Valský po minulém utkání, v němž Rytíři prohráli den přes Silvestrem 3:4 v prodloužení s Olomoucí. Valský měl problémy s břišním svalem, rekonvalescence zabrala dlouhou dobu.

31letý kladenský odchovanec by se měl zítra objevit v sestavě právě proti Liberci, s nímž v sezoně 2015/16 slavil mistrovský titul.

A co říká na to, jak se Tygři v poslední době rozjeli? Že se z nich stala mašina na body? „Neřekl bych, že je to mašina. Oni moc dobře vědí, že je to hlavně brankářem. Ničím jiným. Když se někdo podívá na jejich zápasy, vidí to. On chytne úplně všechno. Jasně, kvalita tam je, ale brankář je znát,“ popisuje přínos gólmana Dominika Hrachoviny, jenž po návratu z KHL a krátké anabáze ve Švýcarsku opanoval nejdůležitější post.

Liberec se hlavně díky němu dostal do formy. V Kladně je to podobné, Rytíře dlouhodobě drží slovenský brankář Denis Godla. „No jasně, my taky máme výborného gólmana,“ přitaká Valský.

V pátek dojde na jejich vzájemný souboj. „Záleží na nás, jak k tomu přistoupíme. Jestli budeme bránit, nebo propadat,“ připomíná Valský velký nešvar v sezoně. Někdy je navíc obrana ve vlastní třetině velmi neurovnaná. Naposledy se po olomouckém gólu Godla naštval a měl co dělat, aby zlostí nerozmlátil hokejku.

I tak ale platí, že se Rytířům doma daří, z osmi posledních partií šestkrát vyhráli. Kdežto venku to taková paráda není. „Můj pocit je, že je to tím, že doma máme užší hřiště, blíž se nám všechno odráží. Kdežto venku je to jiné. A když člověk nezmění styl, chce hrát to samý, je to hrozně náročný. A myslím si, že na to nemá nikdo natrénováno, aby vydržel lítat po celým hřišti. Je třeba hrát více hlavou. Podle mě hrajeme málo na puku,“ snaží se Valský najít důvody venkovního tápání. Rytíři na cizích hřištích padnuli sedmkrát v řadě.

I tak Valský věří, že cesta mezi elitní desítku je pořád otevřená. „Ve hře je ještě spousta bodů. Vůbec bych to neviděl černě,“ myslí si útočník, jenž by se měl podle aktuální dohody na konci ledna přesunout zpátky do Liberce.

V pátek se doma postaví právě proti němu. Vrátí se mu forma? Zatím to v Kladně není žádná hitparáda, v devatenácti utkáních posbíral šest bodů (2+4). V tomto ohledu se od něj jistě čekalo víc.