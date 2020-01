Konec sezony? Zranění opory Komety není vážné. Holík bude brzy zpátky | iSport.cz

Dobré zprávy pro Kometu. S klíčovým útočníkem Petrem Holíkem (27), který se zranil v posledním duelu před koncem roku s Karlovými Vary (9:1), to není tak zlé. Předčasný konec sezony mu nehrozí. „Dopadlo to nejlíp, jak mohlo,“ vzkázal kreativní centr, jenž byl po souboji s obráncem hostů Dominikem Graňákem odvážen z ledu na nosítkách. Koleno a kotník by měly být brzy v pořádku.

Kdy? O tom se v Brně konkrétně nemluví. Opora si podle dostupných zdrojů nejspíš orazí dva, tři týdny. Do startu play off bude každopádně „ready“. „Neřeknu vám diagnózu, ale čekali jsme, že to bude horší. Když jsem viděl, co se stalo, myslel jsem, že je to pro něj konec sezony. Zaplaťpánbůh není,“ ulevil si Kamil Pokorný z trenérského týmu Komety.

V páteční bitvě v Hradci Králové povede první formaci Tomáš Plekanec. Když to nebude šlapat podle představ, hlavní kouč Libor Zábranský kdykoliv sestavu překope. Třeba hned ve druhém střídání. „S tím Libor nemá problém. Hráče točí i v průběhu zápasu,“ připomněl Pokorný tahy šéfa.

Je jasné, že technik Holík bude v útočném pásmu Kometě chybět. V přesilovce je vedle plzeňského bombarďáka Milana Gulaše asi nejplatnějším hráčem v extralize. Také je hned za ním druhý v bodování. „Hráč jako prase,“ zhodnotil Holíka výstižně jeho spoluhráč Tomáš Vincour. „Všichni víme, jak to umí s pukem, dokáže si počkat. Je velká ztráta, že nemůže hrát. Věřím, že se brzy vrátí. Přesilovka zůstane stejná, jen tam přijde jiný hráč,“ dodal.

Nebude jím veterán Martin Erat, který po dlouhé zdravotní pauze zvládl 26. prosince zápas se Spartou, ale další dvě partie opět vynechal. Nejinak to bude v pátek. Podle dostupných zdrojů pořád dohání kondiční manko. „Nebudu dávat Růžičkovi sestavu na zlatém podnose. Máme dostatek hráčů. Na led vyjede to nejlepší, co momentálně máme,“ shrnul trenér Kamil Pokorný po čtvrtečním tréninku, na němž Erat chyběl.