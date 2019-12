Čiliak po konci ve Zlíně: Do Brna se těším. Ale chci chytat, ne vysedávat | iSport.cz

Hokejové Brno hlásí obrovitý výsledek proti Karlovým Varům i interesantní návrat. Do kabiny Komety se znovu chystá Marek Čiliak, fantom mistrovských sezon, jenž podzim a kousek zimy strávil na hostování ve Zlíně. Vrací se výborně připravený a s jasným záměrem. Chytat. Nevysedávat. „Ve Zlíně to bylo super,“ hodnotil slovenský gólman po těsné porážce 1:2 v Liberci, kde Berani padli po čtyřech extraligových výhrách v řadě.

Liberec - Zlín: Neskutečný vlastňák! Bulíř poslal puk přes celé kluziště, 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Splnilo zlínské hostování očekávání z vaší strany?

„Hodnocení mých výkonů nechám na druhých, sám sebe hodnotit nebudu. Ale v kabině jsem klukům poděkoval, bylo to tu super. Nahráli jsme nějaké body, tým se chytil. I tady v Liberci bylo vidět, že můžeme hrát s každým. Jsem spokojený.“

Pomohla vám zlínská štace i po mentální stránce? Měl jste větší klid na práci, v Kometě je přece jen větší tlak.

„Je pravda, že ve Zlíně je to klidnější, v Brně je tlak větší a každý chápe, proč. Ve Zlíně mi to maximálně vyhovovalo, všem děkuju, trenérům, vedení, spoluhráčům, fanouškům. V té situaci, v jaké jsem byl na začátku sezony já a Kometa, šlo o nejlepší možné řešení a vše dopadlo tak, jak mělo. Zároveň už se do Brna těším.“

Co vás na Kometě čeká? Tušíte, zda dostanete šanci před Karlem Vejmelkou?

„Chytat bude ten, kdo na tom bude líp. Víc neřeším. Máme jeden společný cíl a za ním si půjdeme, ostatní jde mimo mě.“

Vypadá to, že Kometa se rozehrává, dala 9:1 Karlovým Varům. Je příjemnější vracet se do lepšího?

„Devět gólů, to je paráda a určitě je to pro mě lepší, než kdybych se vracel za jiné situace. Na kluky se těším, z Liberce jedu rovnou do Brna.“

S cílem chytat, co jiného také byste si přál, že?

„Jasně. Jiný cíl nemám. Vysedávat už nechci.“

V Liberci jste se do poslední chvíle rvali o body, nechybělo moc a zapsali jste sedmý obodovaný zápas v řadě…

„Ano, bylo to vyrovnané. Bohužel ve druhé třetině jsme udělali úplně zbytečné chyby, stáli jsme a oni díky tomu, jak mají kvalitní tým, tak toho využili. Bylo to dva jedna po druhé třetině, v kabině jsme si říkali, že kdyby nám to někdo nabízel před zápasem, brali bychom to. Chtěli jsme vyrovnat, ale Hrášek (Hrachovina) chytal dobře, spoluhráči mu pomáhali, do moc vyložených šancí nás nepouštěli. Mohli jsme mít bod, ale nemáme se za co stydět.“

Dostal jste dva góly v rychlém sledu od Jaroslava Vlacha, tam vás parťáci nechali ve štychu, co říkáte?

„Při prvním nás vyšachovali, při druhém tam byl odraz od brusle ke střelci rovnou na hokejku, měl to jednoduché doklepnout. Spíš náhoda, takhle přesný odraz. Ale šli si za tím, nezbývá než pogratulovat.“

SESTŘIH: Liberec - Zlín 2:1. Tygři těsně přehráli Berany

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:37. J. Vlach, 28:50. J. Vlach Hosté: 08:21. Šlahař Sestavy Domácí: Hrachovina (Schwarz (A)) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek – Lenc, Bulíř, L. Hudáček – A. Musil, Marosz, Ordoš – L. Krenželok (C), P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, Najman, Průžek – D. Špaček. Hosté: Čiliak (Kašík) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Claireaux – Köhler, P. Sedláček, Popelka. Rozhodčí Hodek, Veselý – Kajínek, Rampír Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 500 (Vyprodáno) diváků