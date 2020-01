Kometa má zpátky Čiliaka. Staronová jednička? Zlín ho nakopl: Makám! | iSport.cz

Marek Čiliak se po štaci ve Zlíně vrátil do brněnské Komety • ČTK

Marek Čiliak se po štaci ve Zlíně vrátil do brněnské Komety • ČTK

Marek Čiliak se po štaci ve Zlíně vrátil do brněnské Komety • ČTK

Marek Čiliak se po štaci ve Zlíně vrátil do brněnské Komety • ČTK

Marek Čiliak se po štaci ve Zlíně vrátil do brněnské Komety • ČTK

Slovenský brankář Marek Čiliak se vrátil do Brna • ČTK

Slovenský brankář Marek Čiliak se vrátil do Brna • Michal Beránek / Sport

Doteď to leželo na Karlovi Vejmelkovi. Zápas co zápas. Gólmanské pořádky v Kometě se nyní mění, respektive se vracejí do „normálu". Možná už dnes v Hradci Králové půjde do akce Marek Čiliak, jenž se nakopl na tříměsíčním hostování ve Zlíně. „Na začátku sezóny jsem si myslel, že to půjde samo," připustil gólman, jenž musel tvrdě pracovat na restartu. Povedlo se.

Na Berany neřekne křivé slovo. „Rehabilitační" pobyt v Baťově městě ho gólmansky uzdravil, trápení z rozjezdu ročníku vyměnil za solidní fazónu. Teď už Marek Čiliak opět dýchá pro Brno, jemuž vychytal dva tituly.

Sezonu dokončí s Karlem Vejmelkou a Lukášem Klimešem. Jako jednička? Těžko říct, nicméně pravděpodobnost je celkem vysoká. „Zatím jsme se nebavili, jak to bude. Chci navázat na to, jak jsem končil ve Zlíně, a jít dál," přál si slovenský reprezentant.

Interesantní souboj s Berany čeká Čiliaka, jenž během prosince vyléčil bolavé tříslo, už v neděli. Pokud na něj trenéři ukážou, zdráhat se nebude. Nebrání se startu proti kamarádům, jimž v minulých týdnech na ledě vdechl život a oni jemu.

„Nebude to nic jednoduchého, Zlín teď hrál dobře. Je rozjetý. Kluci se po příchodu nového trenéra (Roberta Svobody) uvolnili. Znají se dlouho, dal jim jistotu. Jako by se jim rozvázaly ruce," pronesl uznale zkušený brankář, jenž zatím nezná plány trenérského štábu pro nadcházející dny.

Každopádně šanci dostane a je jen na něm, zda připraví kolegu Vejmelku o pozici jasné jedničky. „Už se těším, jak si na sebe zase dám zápasový dres a půjdu na to," svěřil se jeho staronový spoluhráč i konkurent po čtvrtečním výživném tréninku. Jdou zvěsti, že odchovanec Zvolenu v poslední době zvýšil píli v přípravě. „Nezdá se mi, že trénuji víc. Ale makám," pousmál se.

„Asi jsem udělal chybu po mistrovství světa, špatně jsem vyhodnotil situaci. Měl jsem začít trénovat hned a dát si pauzu až potom, kdy ji budou mít i ostatní hráči. Takhle jsem to měl přetočené a myslel jsem si, že to půjde samo. Tak to nikdy není," vrátil se k soužení v létě a na začátku soutěže. Proto obdržel povel k dočasné změně vzduchu.

Čiliak je známý tím, že vrcholné výkony předvádí v play off. To je jeho čas. I letos ho zajímá jediný cíl, a tím je zlato. „Bavit se o formě, kterou měl Marek před měsícem a půl, nemá smysl. Co se týká aktuální situace, v posledních třech zápasech byla jeho čísla na vysoké úrovni. Máme teď tři kvalitní gólmany," poznamenal kouč Kamil Pokorný.

Ve Zlíně nahradil „Čili" zraněného Libora Kašíka a po jeho vykurýrování se krátký čas dělili o brankoviště. Po přestřelce s Olomoucí (8:6) se host z Brna vrátil do sestavy a dle dohody to dochytal až do konce roku.

„Chtěl jsem ještě pomoct týmu a podařilo se to," pochvaloval si. „V tu chvíli to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát. I všem ostatním. Chci poděkovat i Hrazdovi (trenérovi brankářů Richardu Hrazdírovi), tahal mě nahoru. Tam jsou hlavně místní kluci, atmosféra v šatně byla úplně super," shrnul povedené tříměsíční angažmá.

S mladším parťákem Kašíkem vycházel v pohodě. Stihli i probrat, jak to chodí v Kometě. Působili v ní oba, Kašíkovi tahle prestižní štace nesedla. „Já nemám nikdy s žádným brankářem problém," podotkl Čiliak. V názorech na fungování brněnského klubu se však rozcházeli. „On měl trošku jiný názor. Každý z nás to viděl ze svého pohledu," nastínil.

Bližší kontakt měl s juniorem Danielem Hufem, na něhož se snažil výchovně působit. „Staral jsem se o něj, jsme kamarádi. Musel jsem ho krotit, byl trošku divoký. Musel v hlavě maličko přepnout. Když už jsem tam byl, chtěl jsem mu něco předat. Snad se to povedlo," doufal.

Teď už opět spolupracuje s Vejmelkou a Klimešem. Do Komety se Čiliak vrátil ve formě a hlásí: Jsem okamžitě k použití.

Brankáři Komety v sezoně jméno zápasy výhry průměr gólů na zápas úspěšnost zákroků Karel Vejmelka (23 let) 32 18 2,67 91,4 % Marek Čiliak (29 let)* 19 10 2,65 91,0 % Lukáš Klimeš (25 let) 4 0 6,00 77,8 %

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 33 15 9 1 8 115:83 64 2. Liberec 29 18 4 1 6 99:75 63 3. Plzeň 30 16 1 6 7 100:78 56 4. M. Boleslav 32 14 4 4 10 93:78 54 5. Brno 32 15 3 3 11 102:95 54 6. Třinec 31 15 2 3 11 101:82 52 7. K. Vary 33 13 5 2 13 116:95 51 8. Mountfield 32 12 3 3 14 79:82 45 9. Zlín 32 12 2 3 15 97:97 43 10. Olomouc 32 10 4 3 15 74:90 41 11. Kladno 32 10 2 5 15 75:106 39 12. Vítkovice 32 7 6 4 15 76:108 37 13. Litvínov 32 9 2 4 17 88:111 35 14. Pardubice 32 8 1 6 17 72:107 32 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup