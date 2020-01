Jágr: návrat po zranění, na Spartě by měl v neděli hrát | iSport.cz

Jaromír Jágr se srážce s Adamem Poláškem snažil vrátit do zápasu proti Spartě, bolesti mu to však nedovolily • Barbora Reichová / Sport

Šest týdnů. Tak dlouho byl Jaromír Jágr ze zdravotních důvodů mimo. Zranil se na konci listopadu v utkání s pražskou Spartou, teď by se měl proti stejnému soupeři vrátit na led. Podle informací iSport.cz by měl v neděli v O2 areně nastoupit.

V posledních dnech už makal na ledě, trénoval. Chystal se na návrat. Konkrétní datum ale prozradit nechtěl, možná to ani sám dost dobře nevěděl. V pátek s Plzní ještě sledoval Jaromír Jágr zápas svého Kladna pouze v civilu. O dva dny později už by ale měl vyjet mezi mantinely. Stane se tak v neděli proti Spartě. Utkání startuje v 16 hodin.

„Začal jsem trénovat s mužstvem, byl jsem na dvou trénincích. Ale pět týdnů mimo je hrozně dlouhá doba. Byl jsem za profesorem Kolářem, který mi říkal, že už to je zahojený. Další věc ale je, že jsou tam jizvy a že mě to bude prostě bolet. A já si musím zvyknout na bolest, kterou jsem předtím nikdy necítil,“ říkal Jágr ve středu.

Zápasil s poraněním obou přitahovačů v citlivé oblasti třísel. Přivodil si ho nešťastně na konci listopadu v domácím duelu se Spartou, kdy se mu po kontaktu se soupeřovým obráncem Adamem Poláškem rozjely nohy, a došlo ke zranění.

Kladno - Sparta: Jágr, kterého atakoval Polášek, zamířil v bolestech na střídačku

„V mých letech jít po pěti týdnech hrát nebo jenom začít trénovat je hrozně obtížný. Takže se necítím komfortně na ledě, to vůbec ne. Jsem zastáncem toho, že je jedno, jestli jsem majitel nebo ne. Mělo by hrát dvacet nejlepších hráčů. A pokud já nebudu mezi dvaceti nejlepšími, tak nenastoupím. To by byl absolutní nesmysl,“ dodal.

Teď by měl být Jágr podle informací iSport.cz opravdu fit. V největší areně v zemi na něho může přijít přes 17 tisíc diváků, stejně jako v prvním vzájemném utkání sezony, kdy halu beznadějně vyprodal. Na nedělní duel ještě stále vstupenky zbývají, dá se ale čekat, že s touto zprávou o Jágrově startu rychle zmizí.