Musil slavil gól téměř po roce: Vždycky potěší, ale není to moje část hry | iSport.cz

Prosadil se téměř po roční odmlce. Třinecký obránce David Musil není žádný střelec, ve třetí sezoně v Tipsport extralize se prosadil teprve počtvrté, z toho jednou v play off. V dohrávce 31. kola na ledě Mladé Boleslavi však byl hlavní hvězdou. K výhře 2:1 přispěl gólem a asistencí. Při první trefě v sezoně těžil z akce Wojtka Wolského. „Udělal to výborně. Mně už jen stačilo trefit prázdnou branku. Byl to důležitý gól,“ cenil si 26letý obránce.

Pamatujete si váš poslední gól?

(směje se) „Jo, v play off.“

Přesně tak, ve třetím semifinále proti Plzni. Vyrovnal jste si své maximum ze základní části. Je motivace to ještě vylepšit, trefit se i podruhé?

„Abych řekl pravdu, to jsem ani nevěděl. Nedívám se na to takhle. Hraju zápas od zápasu, snažím se zlepšovat svůj výkon. Samozřejmě to potěší, když jsem srovnal svůj loňskej, ale jsou tam další hráči. Vím, že to není úplně moje část hry. A vím, jak musím hrát, abych přispěl k tomu, abychom vyhrávali.“

Ale radost jste měl velkou.

(usměje se) „Určitě to vždycky potěší, když to jednou padne do branky. Je to radost, člověk to nezažívá moc často, takže určitě každý gól je pěknej.“

V utkání jste ale měl útočné choutky, další výpad skončil asistencí na vítězný gól…

„Spíš je to tak, že to někdy přijde a někdy ne. Teď mi to tam padlo. Měl jsem prázdnou branku, tak jsem do toho plácnul tak, abych to neminul, ale padlo to tam.“

Je radost hrát s Wojtekem Wolským?

„Jak je vidět, je to výborný hráč. Nám se to povedlo, udělal tam výbornou akci a já už jsem jen musel trefit prázdnou branku.“

Mladá Boleslav je pověstná bruslením, vy jste je ale nepouštěli do velkých šancí. Bylo to důležité?

„Hrají hokej, jaký hrají. Samozřejmě, jsou rychlí, lítají tam. Myslím si, že jsme se s tím docela dobře poprali a odehráli dobrý zápas.“

Čím byla Boleslav nepříjemná? Hráli přesně tak, jak jste čekali?

„Hráli, no. Je to bruslařský tým. Výborně bruslí. Pokaždé, když dostanou puk, tak lítají z pásma a mají z toho hodně šancí.“

Každopádně jste vyhráli důležitý zápas na ledě tabulkového souseda.

„Byl to pro nás důležitej zápas, jak říkáte. Důležité jsou tři body. Na konci jsme hráli hodně oslabení, ale ubojovali jsme to, a nakonec jsme to dotáhli k vítězství.“

Navíc jste už pošesté v řadě bodovali, potřetí vyhráli. Je to už herně ideální?

„Myslím, že jenom na tohle se nemůžeme dívat. Bereme zápas od zápasu a musíme furt pokračovat v tom, jak hrajeme. Když budeme hrát naši hru, tak si dáváme šanci v každém zápase vyhrát.“

Pomohl ke zlepšeným výkonům i úspěch na Spengler Cupu?

„Asi určitě, ale samozřejmě se vrátili i důležití hráči. Ofenzivní hráči, kteří něco vytvoří v útoku. Myslím, že to dodalo i trochu klid některým hráčům. Nebo ne klid, ale dodalo to… Já ani nevím co, prostě to pomohlo. Myslím si, že to je taky velká část toho zlepšení.“

Zápas z tribuny sledoval reprezentační trenér Robert Reichel. Láká vás návrat do národního dresu?

„Já o tom takhle nepřemýšlím. Pro mě je důležité hrát každý zápas a ani jsem nevěděl, že tady byl. Soustředím se jen na každý zápas. Musím se pořád zlepšovat, to je jediná šance se tam dostat.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 1:2. Třetí výhra v řadě! Za oceláře pálil Musil s Hrňou