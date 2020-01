Musil po návratu do Boleslavi. Pozdravil jsem víc lidí než jinde, usmál se | iSport.cz

Sedm let válčil za Mladou Boleslav. Zažil postup do extraligy i největší úspěch klubu v podobě postupu do semifinále v roce 2016. Na konci října ovšem Pavel Musil zamířil na hostování do Olomouce. Začalo se mu dařit, postupně se stal tahounem týmu. Při úterním prvním návratu na led bývalého týmu se ale stejně jako zbytek týmu neprosadil. Hanáci padli 0:3.

Jaký byl návrat?

(přemýšlí) „Smutnej no, prohráli jsme. Těžký hodnotit. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát a nepovedlo se nám to. Boleslav potrestala naše chyby a zaslouženě vyhrála.“

Co po osobní stránce? Cítil jste se na ledě třeba trochu jinak než v jiných zápasech?

„Musím říct, že teď už se to tak nějak ustálilo. Už to je jako před každým jiným zápasem. Spíš jsem tady pozdravil víc lidí, než jsem zvyklej na normálním zápase venku.“ (usměje se)

Proběhla před zápasem nějaká hecovačka?

„Ne, tady to vynechávám. Jenom s Kubou Klepišem jsme měli v pondělí krátkej telefonát, ale teď když nad tím přemýšlím, tak to ani nebylo nic k zápasu.“

V první třetině jste měl dvě slušné šance. Měl jste velkou touhu se prosadit?

„Tu mám každej zápas. Úplně bych neřekl. Snažím se furt stejně. Bohužel to nevyšlo, nějaké šance jsme tam měli, ale Bolka to výborně odbránila, takže to bylo těžký.“

Byla klíčová pasáž zápasu na začátku druhé třetiny? Vytvořili jste si slušný tlak, Zbyněk Irgl nastřelil dvě tyčky krátce po sobě, ale následně jste inkasovali gól na 0:2?

„Jo, to byla velká škoda. V přesilovce jsme to tam měli dobře rozlítaný a bohužel z toho nepadl gól. Mohlo to být taky trochu něco jinýho, třeba mohli znervóznět, ale jak říkám, Boleslav hrála výborně.“

Radil jste nějak trenérům, jakou zvolit taktiku proti Boleslavi?

„Ten první zápas po přestupu jsme to konzultovali. Ono se to ale všechno vyvíjí, trenéři to vidí i na videu. Takže teď už ne.“

Jak jste zatím v Olomouci spokojený? Hrajete okolo dvaceti minut za zápas, na což jste v Boleslavi úplně nebyl zvyklý.

„Tak zaprvé jsem nepodával výkony, abych si řekl o takovýhle čas. Přišla změna, pro mě jenom dobře a jsem rád, že můžu hrát s Lukášem Klimkem a Lukášem Nahodilem, ti mi hodně pomáhají. Samozřejmě, když je člověk hodně na ledě, tak je to pro něj lepší.“

Na souhru vašeho útoku jsem se chtěl ptát dál. Klape vám to, sbíráte body, ale zápas v Mladé Boleslavi vám tolik nevyšel…

„Už jsme si řekli, že to nebylo úplně ono. Že jsme se do toho tolik nedostávali, byly tam jen takové náznaky. Pokusíme se, aby to příští zápas bylo lepší.“