Piskáček po třetím pádu Sparty v řadě: Musíme z toho najít cestu ven | iSport.cz

Stěžejním okamžikem bylo bezpochyby prvních 12 minut, kdy Liberec odskočil o tři góly, viďte?

„Samozřejmě. Snažíte se na to nějak nemyslet. Chcete se dostat pořád do zápasu, bohužel jsme šli na druhou třetinu a hned v první minutě jsme dostali gól. Člověk se s tím snaží bojovat v hlavě i jinak než prací, ale poctivou hrou se do zpátky do zápasu nedostanete.“

Jak pro vás jako obránce je nepříjemný Libor Hudáček?

„Je to Hudáček. Bohužel nám zase dal gól. My se na něj připravujeme, ale dal hezký gól z přesilovky, pak před bránou… Bohužel, ty chyby děláme.“

SESTŘIH: Sparta - Liberec 2:6. Lídr dominoval, Hudáček nasázel čistý hattrick

Na druhou stranu se hrál svižný hokej nahoru dolů. Fanoušky musela reklama na hokej těšit.

(usmívá se) „Bohužel jsme prohráli. Pro diváky asi dobrý, ale pro nás další prohra. Musíme se z toho ponaučit, rozebrat si to. Většina gólů byla po chybách. Hra občas není špatná, máme i dobré pasáže, ale pak vždycky uděláme chybu a bohužel z toho dostáváme góly. Musíme na tom zapracovat."

Z posledních šesti zápasů jste vydolovali jen dva body. Myslíte, že na týmu leží nějaká deka?

„Deka… To je asi pro vás okolo… Takhle to chcete vždycky řešit. My prostě teď prohráváme, víme, že máme nějaký problém, ale snažíme se na tom pracovat každý den. Doufáme, že příští zápas bude vítězný, za tři body a snad se vydáme na podobnou cestu, jakou jsme šli předtím.“

Říkáte si, že herní krize přišla zaplaťpánbůh nyní a ne v play off?

„Asi… Nevím… Liberec si tím prošel na začátku. My to máme bohužel teď. Kdybychom se nějak utápěli, co by to mělo za význam? Snažíme se prostě hrát s hlavou nahoře, bohužel nás nyní semílají naše chyby, ale pracujeme. Musíme najít cestu z toho ven.“

Fanoušci na vás křičeli „Bojujte za Spartu“. Vnímáte z ledu jejich pokřiky?

„Jistě, člověk to slyší, ale nesmíme si s tím nějak motat hlavu. Nám se to bohužel taky nelíbí. Nikdo v naší kabině nemá rád prohrávání. Řvou to, my to vnímáme. Musíme prostě poctivě dřít, dokud se z toho nedostaneme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:20. Piskáček, 41:03. Smejkal Hosté: 05:06. L. Krenželok, 09:53. Lenc, 11:56. Valský, 20:37. L. Hudáček, 48:40. L. Hudáček, 57:17. L. Hudáček Sestavy Domácí: Machovský (Wolf) – Kalina, Blain, Koistinen, Piskáček, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Poizl – Rousek, Smejkal, Řepík – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Buchtele, Pech, Forman – Pšenička, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd, Knot, Derner, T. Hanousek, Kunst, Graborenko, Havlín – Birner, L. Hudáček, Lenc – A. Musil, Marosz, M. Zachar – L. Krenželok, P. Jelínek, Ordoš – Rychlovský, D. Špaček, Valský. Rozhodčí Hradil, Lacina – Ondráček, Špůr Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 9 606 diváků