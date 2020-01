Dolejš pod Ještědem odolával: Díky bojovnosti jsme si body zasloužili | iSport.cz

Kanadský obránce Akim Aliu naskočil na ledě Pardubic do svého třetího extraligového utkání • Barbora Reichová (Sport)

Přijedete do Liberce hrát hokej, vezete si domů příděl. Vycházíte-li ale pod Ještědem ze zajištěné obrany, máte šanci. Vítkovice se staly třetím týmem, který Bílé Tygry u nich doma porazil (2:1 po nájezdech), předtím uspěly jen Karlovy Vary a Hradec Králové. Velký podíl má na dvou bodech gólman Daniel Dolejš (25), který vytasil proti lídrovi 34 zákroků. A Rideře se při pohledu na tabulku zase o něco lépe dýchá.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:41. Lenc Hosté: 38:45. Schleiss, . Schleiss Sestavy Domácí: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd (A), Knot, Derner, T. Hanousek, Kunst, Graborenko, Havlín – Birner (A), L. Hudáček, Lenc – A. Musil, Marosz, M. Zachar – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – Rychlovský, D. Špaček, Valský. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Rosandić, Gregorc, Štencel, L. Kovář, Výtisk (C), R. Černý, Kvasnička – Roberts Bukarts, Hruška, Lakatoš (A) – Indrák, R. Veselý, Schleiss – Dej (A), O. Roman, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Svoboda, Bejček – Brejcha, Jelínek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 956 diváků

Rozchytal se, během zápasu deptal liberecké střelce. Zatímco na Spartě Bílí Tygři skórovali hned šestkrát (6:2), teď zůstali u trefy číslo jedna. Gólostroj se na Danielu Dolejšovi zasekl, tradiční střelci vyjma Radana Lence mlčeli. Na první příčce Severočechů se nic nemění, udrželi si i osmibodový náskok před druhou Plzní, to Vítkovice se vzdálily od posledních Pardubic už na pět bodů.

Stali jste se třetím týmem, který porazil Liberec u něj doma. Ve vaší situaci jde o veledůležité body, že?

„Strašně důležité. Jsem za ně rád. Klobouk dolu před kluky, celý zápas makali, bez toho by to totiž ani nešlo. Měli jsme také spoustu štěstí, ale to k tomu patří.“

Liberec - Vítkovice: Rozhodující nájezd proměnil Schleiss, 1:2

Máte na mysli hlavně tyčky, že? Domácí v první třetině během pár minut trefili stejné místo hned dvakrát.

„Ještě nikdy jsem něco podobného nezažil. I trenér gólmanů mi říkal, že si nepamatuje, aby někdo během dvou vteřin trefil tyčku dvakrát do stejného místa. Přesně to štěstí, o kterém mluvím... Jsme vážně rádi za body.“

Hodí se náramně.

„Určitě, v naší situaci potřebujeme každý bod. Ještě jednou musím zopakovat, že body pro nás mají cenu zlata. Budovali jsme výkon od začátku, měli jsme štěstí, že několikrát netrefili bránu… Ale makali jsme a nakonec jsme byli odměněni výhrou.“

Liberec - Vítkovice: Hruškovu střelu dorazil do odkryté branky Schleiss, 1:1

Byla klíčová první třetina, kdy jste přežili velké šance domácích? Ve zbytku zápasu jste se soupeři vyrovnali.

„Pro vývoj byla zásadní. V Liberci jsou první třetiny vždycky extrémně těžké, bylo hrozně důležité, že jsme ji ustáli. Je to o nich. Úvodní část jsme přežili a stala se základem pro zbytek zápasu.“

Minulý týden jste od Liberce schytali sedm gólů, teď jen jeden. Čím ta změna?

„Těžko říct, každý zápas je jiný. Makali jsme celých 65 minut, kluci dřeli a někdy to tak prostě je. Minule jsme dostali hodně gólů v oslabení, nehráli jsme je dobře. Řekl bych, že tentokrát jsme si body díky bojovnosti asi i zasloužili.“

Liberec - Vítkovice: Po Birnerově nahrávce otevřel skóre do prázdné branky Lenc, 1:0