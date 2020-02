Hokej v oranžové, týmy proti leukémii: Frodlova image, Jágr slíbil, že vydrží | iSport.cz

Do projektu O kapku lepší hokej se zapojil i Frýdek-Místek a připravil šestiletému Mikovi krásný zážitek • Oficiální web Frýdku-Místku

Když hokej pomáhá. Až do soboty 15. února budou stadiony zahaleny do oranžové barvy, právě ta je totiž symbolem pro boj s leukémií. Projekt O kapku lepší hokej má za úkol rozšířit povědomí o problematice a zároveň pomoct. Zapojila se celá hokejová komunita: kluby Tipsport extraligy, Chance ligy i univerzitní soutěže. Co vzkázali třem dětským ambasadorům Václav Skuhravý, Dominik Frodl a Jaromír Jágr?