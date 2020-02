Sedláček jako Hašek! Spontánní rozhodnutí, v šatně pak dostal cenu | iSport.cz

Sparta Praha - Mladá Boleslav: Zákrok à la Hašek! Sedláček svými betony parádně vychytal Zohornu

Běžela 39. minuta utkání, Mladá Boleslav hrála přesilovou hru a za stavu 0:4 se snažila dostat zpátky do zápasu. Radim Zohorna se po pravém křídle protáhl až do samostatného úniku. Sedláček se nejdříve snažil vypíchnout puk hokejkou, když se to nepovedlo, tak vykopl své betony nad sebe a levou nohou puk zázračně zastavil.

„Viděl jsem, že jede z boku, tak jsem mu to chtěl překazit, aby nejel za mě. Položil jsem tam hokejku a nějak se štěstím to chytil. Super,“ radoval se ze zákroku Sedláček. Následně potvrdil, že šlo o spontánní rozhodnutí. „Přesně tak. Taková reakce, které cvičíme třeba s naším trenérem. Chytání míčků. Prostě si to nějak hodíte a se štěstím vás to trefí.“

Jak celou situaci viděl neúspěšný střelec Zohorna? „Jsem dřevák,“ usmál se. „Klobouk dolů! Dobře mě vyčapal, chytil to á la Hašek. Je to škoda, tohle musím dávat. Musím se polepšit a příště to bude dobrý,“ doufal reprezentační útočník.

Po zápase Sedláček zavzpomínal i na typický zásah Dominika Haška. „Jako malý ho sledoval každý. I teď je pro nás Hašan jeden ze dvou tří nejlepších gólmanů v historii NHL, takže jeho zákroky zná každý,“ doplnil.

Fantastický zákrok neunikl pozornosti ani Lukáši Pechovi, autorovi pěti kanadských bodů (1+4) v utkání. „Parádně to zavřel. Tím skvělým zákrokem si nakonec v šatně vysloužil cenu, kterou si vždycky po zápase předáváme,“ zmínil sparťanský veterán gladiátorskou masku, kterou po vzoru NHL dostává nejlepší hráč zápasu.

Sedláček nicméně připomněl, že i přes výhru 6:2 nešlo o jednoznačné utkání. Sám měl dost práce, Boleslav vyhrála na střely 35:24. „Byl to hrozně těžký zápas. Nemůžeme říct, že jsme byli pořád lepší. Oni měli taky šance a zaplaťpánbůh je nedali. Bohužel pak pro nás dvakrát využili přesilovku,“ litoval dvou inkasovaných branek ve třetí třetině.

Čeho nemusel litovat, byl výsledek. Sparta se po výhře 6:2 posunula znovu na druhé místo tabulky, právě před úterního soupeře z Mladé Boleslavi.

