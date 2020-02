Sváteční střelec Pulpán o hodech s Kladnem: Takhle to v play off nepůjde | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:24. Kantner, 10:54. Čerešňák, 26:22. Kodýtek, 40:24. Gulaš, 48:01. Jánošík, 55:45. Pulpán, 56:18. L. Kaňák, 59:39. Kodýtek Hosté: 05:27. Š. Bláha, 09:46. Vampola, 17:11. O'Donnell, 41:50. J. Strnad, 47:22. Stach Sestavy Domácí: Frodl (Tomáš Král) – Jank, Čerešňák, Pulpán (A), Jánošík, Vráblík, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, V. Němec, Rob – Straka, Kodýtek, Pour – Vracovský, Kolda, Heřman. Hosté: Godla (Stahl) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka (A), Zajíc – Zikmund, Stach, Jágr – Melka, Vampola, J. Strnad (C) – O'Donnell, Machač, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut (A), Hajný. Rozhodčí Horák, Mrkva – Gerát, Hynek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 7536 diváků

Skóre se v zápasde přelévalo z jedné strany na druhou, byla to docela divočina. Čím si to vysvětlujete?

„To kdybychom věděli... Do úvodní třetiny vstoupila první lajna dobře, dali hned gól. Pak jsme pokračovali ve výkonech, co předvádíme venku. To je prostě špatně. Myslím, že ve druhé části se to zlepšilo, mohli jsme odskočit, ale neproměnili jsme šance. A třetí třetina byla zase hodně divoká.“

První branku jste dali po 24 vteřinách hry. Nemohlo vám to paradoxně uškodit, nezačali jste si myslet, že to půjde hladce?

„Spíš by nám to mělo pomoct. Jenže jak říkám, pokračovali jsme v tom, co hrajeme venku. A to je strašný. Musíme to zlepšit, protože v play off takhle nemáme šanci. Takhle to dál nejde.“

Co dál nejde? Co nejvíc nefunguje?

„Hlavně asi pohyb. I Kladno nás zavřelo ve třetině. Nezvládneme souboje, oni jezdí pořád dokola a nakonec nás utaví. Při zápasech venku to je ještě markantnější, že ani nenapadáme. Je to především o pohybu a tady musíme začít každý u sebe a přiopravit se na to. Protože v play off to takhle nepůjde.“

Byly zlomem dva slepené góly obránců rychle za sebou?

„Asi jo. Zbývaly nějaké čtyři minuty do konce. Kaňi (Lukáš Kaňák) už to pečetil. Takže určitě.“

První z nich jste dával vy. Přihrávka byla hodně kostrbatá…

„Někdo z kladenských to tečoval, viděl jsem, že proti mně startuje obránce. Snažil jsem se do toho plácnout a myslím, že Stráča (Petr Straka) stál krásně na bráně, gólman nic neviděl. Naštěstí to tam padlo.“

Na Milanu Gulašovi bylo snad nejvíc vidět, jak chce vyhrát. Byla to jedna z věcí, kterýá vás dokázala strhnout?

„Určitě. Jakmile vidíte, jak dohrává souboje, myslím, že zrovna Jágra posadil na zadek. Když takový hráč dok´hrává, tak pak musí každý...“

Co řeknete k výkonu Kladna?

„Věděli jsme, že i v Liberci vedli a prohráli 4:5. Určitě nemají pohodu, ale snaží se a jsou houževnatí.“

Co gesto Jaromíra Jágra, který odvolal v první třetině faul?

„Jestli to faul nebyl... Ne, tak samozřejmě. Ukázal svoji velikost a patří mu dík.“

