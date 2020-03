ONLINE: Litvínov - Kladno 2:1. Férovka o extraligu, Dynamo vede v Brně 1:0 | iSport.cz

ONLINE | Základní část hokejové Tipsport extraliga vrcholí a to pořádně dramaticky! V posledním 52. kole je bezpochyby nejsledovanější bitva mezi Litvínovem a Kladnem, jejíž vítěz se spasí mezi elitou, poražený naopak spadne do první ligy. V boji o záchranu namočené Pardubice potřebují vyhrát na hřišti Komety. Pokud by neuspěly, musí spoléhat na vítězství Vervy nad Rytíři Jaromíra Jágra. Ve zbylých utkáních se rozhodne o umístěních, ze kterých týmy vystartují do play off. ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz.