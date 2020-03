Oceláři mají druhé místo a pauzu. Na lyže do Itálie nepojedu, říká Štěpánek | iSport.cz

Litvínovský veterán Viktor Hübl gólem do šatny poslal Vervu do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Podruhé za sebou vychytal brankář Jakub Štěpánek čisté konto a vytáhnul třinecké Oceláře k druhému místu po základní části. V ostrém testu před play off si tým Václava Varadi nejdřív poradil s prvním Libercem (4:0) a potom i s druhou Plzní (3:0). „Dvě nuly za sebou, to jsem v mistrovských utkáních snad ještě nikdy neměl,“ komentoval Štěpánek. „Vždycky jsem po nule něco dostal.“ Sám se na play off těší ohromně, vždyť naposledy si o medaile zahrál před čtyřmi lety, kdy Bernu pomohl k mistrovskému titulu.

Budete čekat na soupeře z předkola, máte nějaký osobní tip nebo přání?

„Nevím, abych řekl pravdu, nečekal jsem, že budeme druzí. Myslel jsem si, že budeme třetí a budeme hrát s Kometou. To byl takový můj tip před zápasem. Jsme druzí, víme to chvilku, takže jsem neměl čas nad tím vůbec přemýšlet. Žádný soupeř nebude lehký. Je úplně jedno, kdo na nás vyjde. Musíme se připravit na každého, nebude to nic jednoduchého.“

S nulou jste odehráli zápas v Liberci, teď i s Plzní, cítíte dobrou formu před play off?

„Jsem za to samozřejmě rád, ale tím, že jsme druzí, se nám natáhla pauza o další dva dny. Takže to budou skoro dva týdny, než začneme. Je to hodně dlouhá doba, ale samozřejmě se budu snažit se v nějaké formě udržet. Play off je nová soutěž a vše začne zase od nuly. Doufám, že ještě dlouho budeme hrát a potom budeme všichni šťastní.“

Jste spokojený s tím, jak ve finiši soutěže hra do obrany fungovala?

„Kluci musí gólmanovi pomoct, sám to nikdo nezvládne. Odvádějí přede mnou parádní práci a já jenom doufám, že si to přeneseme do play off, tam se už nehraje na nuly, nebo obdržené góly, ale na vítězství. Tam už mi to bude jedno, hlavně, když vyhrajeme.“

Jak těžké budou dva týdny bez zápasu?

„Bude to těžké, ale budeme trénovat, musíme se připravit, je to tak nastavené, je to tak dané. Nic příjemného, ale holý fakt. Zase máme prostor si odpočinout i od sebe, dáme si pauzičku a pak na to musíme vletět. Ať jsme na čtvrtfinále připravení. Na druhou stranu bude někdo v kabině rád za pauzu, dají se šrámy doléčit.“

Kam vyrazíte ve volnu vy?

„Pojedu domů. Užiju si to s rodinou, bude víkend asi volný. Pod dlouhé době. Je super si trošku vyčistit hlavu. Plány nemám, na lyže do Itálie nepojedu, budu v teple domova.“

Itálii máte zakázanou?

„Ne, to byl jen takový černý humor. Byl bych rád, kdyby tento strašák vůbec nebyl.“

Nemáte obavy z toho, že by se play off hrálo bez diváků?

„Bylo by to smutné, komorní. Nevím. Měl jsem osobní tip, že i poslední kolo budeme hrát bez diváků, naštěstí se to nepotvrdilo.“

Play off si zahrajete po dlouhé době, naposledy jste ho hrál ve Švýcarsku v roce 2016 s Bernem.

„Jo, nad tím už jsem přemýšlel, jsou to už čtyři roky... Ve Slovanu Bratislava jsme moc neměli šanci na play off, tam to bylo celou dobu u dna. Jsem rád, že jsem po dlouhé době v kvalitním týmu, který má ambice. Věřím, že play off budeme hrát dlouho.“

