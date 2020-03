Hübl "šatňákem" zachránil Litvínov: Možná si ho nebudu pamatovat | iSport.cz

Litvínovský veterán Viktor Hübl gólem do šatny poslal Vervu do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Pod sestup by se nikdo nechtěl podepsat. Co se ve vás odehrává?

„Je to obrovská úleva. Měli jsme to celkem pod kontrolou. Gól do šatny, co jsme dostali na konci první třetiny (na 1:1) byl trochu blbý. Ale zvládli jsme to. Ani jednou jsme neprohrávali, snad kdyby přišel blbý gól z protiútoku a my to museli dohánět. Ale věřili jsme celou dobu.“

Do poslední třetiny jste šli s jednobrankovým náskokem, ale pořád jste se tlačili do útoku, nezatáhli se. Bylo vidět, že chcete přidat další góly…

„Nechtěli jsme jen bránit těsný náskok, hrozit i dopředu. Jak jsme nastoupili, tak jsme i pokračovali, I po té první třetině jsme si řekli, že když budeme hrát takhle, že to zvládneme a nakonec se to ukázalo.“

Před pěti lety jste zažil sedmé finále extraligy, tohle byl zase zápas o všechno. Dá se to srovnat?

„Finále si člověk užívá, teď jsme hráli pod větším tlakem. Tím, jak jsme se s tím vypořádali, to nebyl až takový nervák. A radost je úplně jiná. Padlo dost branek, nebylo to tak svázané, ale to mě nepřekvapilo, zápasy s Kladnem byly podobné.“

Rozhodoval jediný zápas, už by nebyla možnost nápravy. Jak jste se na utkání chystal?

„Může rozhodnout jeden moment, jedna chyba, ale připravoval jsem se normálně. Člověk už má nějakou zkušenost. Já většinou vypnu, naše holky se věnují krasobruslení. Takže se zabydlím na dolním zimáku a kochám se tím, co umějí, snažím se zapomenout. I když tentokrát jsem to v hlavě měl, ale dopadlo to dobře. Snažil jsem se nachystat jako jindy. Snažili jsme se pak jako v poslední době, jen ten předchozí zápas v Olomouci jsme nezvládli.“

Tvrdíte, že góly už nepočítáte. Ale na ten vítězný na 3:2 čtyři sekundy před koncem druhé části vzpomínat budete, nebo ne?

„V mém věku už je krátkodobá paměť horší. Možná už si to zítra nebudu pamatovat. Uvidíme, třeba jo.“

Vaše lajna zahrála skvěle, byla u všech šesti branek Litvínova. Zažil jste to někdy?

„Jak říkám, s pamětí je to horší. Ale v titulové sezoně jeden takový zápas byl. Možná tam.“

Tomáš Pospíšil se stal stěžejní postavou, připsal si pět bodů…

„Paráda. Hodně nám pomohl svým důrazem, koncovkou, pohybem. Rychlý, šikovný hráč, po svém příchodu byl v závěru sezony určitě hodně platný.“

Jak byste sezonu zhodnotil?

„Nemůžeme být spokojení. Ale to se bude teprve řešit. Co bylo dobře a co špatně. Ale rozhodně nemůžeme sezonu hodnotit kladně. „Odpovědí by byla spousta, co k tomu vedlo. To si chce v klidu sednout a vyhodnotit to. Teď na to bude čas.“

Napadlo vás, co by se stalo, kdybyste spadli?

„Nechtěl jsem na to myslet, nepřipouštět si to. V zápase by to mohlo vadit. Naštěstí se to nestalo a doufám, že se ani nestane, co tady budu.“

A budete? Končí vám smlouva.

„Nechávám to vždycky až po sezoně. Jak se budu cítit a jak bude chtít vedení, zda bude zájem. Myslím, že ještě nějakou sezonu přidám. Jestli v Litvínově, nebo jinde, to uvidíme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:52. Moravčík, 25:51. V. Hübl, 39:56. V. Hübl, 45:40. Pospíšil, 53:00. Pospíšil, 54:37. F. Lukeš Hosté: 19:59. Austin, 30:02. O'Donnell Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – J. Říha, Moravčík, Ščotka (A), Štich, Kudla, Baránek, L. Doudera – Petružálek, Mahbod, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Válek, Gerhát, Hedberg – Helt, Jurčík, Trávníček (A). Hosté: Brízgala (Stahl) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka (A), Zajíc – Zikmund, Machač, Jágr – Melka, Vampola, J. Strnad (C) – Hovorka, Stach, Š. Bláha – O'Donnell, T. Kaut (A), Hajný. Rozhodčí Hodek, Jeřábek – Lhotský, Svoboda Stadion ZS I.Hlinky, Litvínov Návštěva 6 011 diváků