Ujčík netrestal Vary: Využili díru v pravidlech, systém tomu nahrává | iSport.cz

Bylo jim jedno, jestli skončí osmí, nebo devátí. Tak vzali trenéři Karlových Varů k utkání 51. kola Tipsport extraligy juniory a dorostence. Kompletní „áčko“ nechali doma. Vítkovicím, které se tou dobou rvaly o záchranu, v podstatě darovali výhru. Ostatní kluby jejich jednání odsoudily a hnaly Energii před disciplinární komisi. Důvod? Porušení pravidla o fair play. Trest mohl být peněžitý až do výše půl milionu korun, či dokonce vyloučení ze soutěže. Verdikt DK? Klub nic neporušil! „Nelíbí se mi to, ale nemůžu s tím nic dělat. Využili díru v pravidlech, systém tomu nahrává,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz šéf disciplinárky Viktor Ujčík.

„Nejdřív jsme si vyslechli kompletní vysvětlení klubu, proč a jak se to událo. Nakonec jsme se celkem jednomyslně shodli, že tam není co trestat. Jejich krok nebyl šťastně naplánovaný, ale z hlediska řádů nic neporušili. Hráli hráči, kteří hrát mohli, byli způsobilí. Vary se v tu chvíli dívaly jen na sebe, nezajímalo je, jak se v tu chvíli vyvíjí spodek tabulky. Vzhledem k tomu, že se v minulosti už několik podobných případů stalo a nikdy s tím APK problém nemělo, nebyl důvod je trestat.“

Na valné hromadě APK zvedlo ruku k potrestání Varů dvanáct klubů, podle kterých Energie porušila pravidlo 29 ohledně fair play.

„To ale klub rozhodně neporušil. Pravidlo fair play je tam jasně popsané. Vary k zápasu přijely, chtěly vyhrát. Jestli byly konkurenceschopné, nebo ne, je druhá věc. Nikde v řádech o tomhle ale není nic uvedeno. Neměl jsem nic v ruce, o co bych se mohl opřít a na základě čeho je chtělo APK potrestat. Spíše se APK musí zamyslet nad systémem soutěže.“

To pravidlo mluví o nečestném jednání, které odporuje sportovnímu duchu. Karlovarský klub věděl, že do Vítkovic jede prohrát. Tohle je v pořádku?

„Vary řekly, že tam nechtěly jet prohrát. Sami hráči po zápase v rozhovorech řekli, že jim trenér řekl, ať podají co nejlepší výkon a pokud možno vyhrají. Nejeli to odklouzat, chtěli vyzkoušet mladé kluky, které mají v širším kádru a chtěli pošetřit jádro na play off. Nelíbí se mi to, ale nemůžu s tím nic dělat. Využili díru v pravidlech, systém tomu nahrává.“

Nad verdiktem se tedy všech pět členů komise shodlo?

„Ano, v konečné fázi panovala absolutní shoda. Samozřejmě jsme zvažovali všechno, podobně jak se bavíme teď spolu, jsme to probírali zleva zprava. Vlastně jsem se ztotožnil s tím, co napsaly Vary ve svém prohlášení, že spousta klubů měla z posledních kol máslo na hlavě a hodilo se jim, že můžou ukázat na Vary, že ony jsou viník toho všeho. Tak to ale prostě nebylo. Nebyl jediný důvod, proč je trestat.“

Pravidlo číslo 25 mluvící o ohrožení regulérnosti extraligy rovněž použít nešlo, že? Žádná z jeho složek na podobné chování nepamatuje.

„Přesně tak, oni do puntíku splnili všechno, co měli.“

Jaký je na celou věc váš osobní pohled?

„Nelíbí se mi to, takhle to dopadnout nemělo. Chápu, že si třeba chtěli někteří hráči odpočinout, ale za mě určitě ne víc než dvě pětky. Mohly dvě nechat a doplnit to juniory, to je ale jen můj pohled. Štve mě to, ale znova opakuji, pravidla porušena nebyla. Měly přihlédnout na to, v jaké fázi extraliga byla. Jsou členem nějakého spolku a neměly se dívat jen na sebe. Měly své rozhodnutí daleko citlivěji zvážit.“

Jak by se dala pravidla upravit, aby se podobné patálie neopakovaly?

„To je dobrá otázka. Takhle z hlavy mě napadá třeba omezení nárazové změny sestavy. Že by se oproti minulému zápasu nesměla lišit třeba o více než dvě lajny. Nebo počet juniorů, že jich v utkání nesmí nastoupit víc než pět. Případně pak upravit celý herní systém, zavést play down nebo například sérii posledních dvou týmů na čtyři vítězná utkání, ať to nikdo zvenku nemůže ovlivnit. Je chyba herního řádu, že na tohle nepamatoval.“

Proč vůbec disciplinárka zasedala až tak pozdě? Až osm dní po zápase.

„Zjišťovaly se všechny možné okolnosti. Navíc Vary hrály v pondělí a úterý předkolo, nechtěli jsme narušovat jejich zápasy. Dali jsme jim prostor k vyjádření, svolali jsme to pak na středu, na první volný den po předkole.“

Trenér Energie Martin Pešout měl den po utkání v Ostravě na valné hromadě APK říct, že i kdyby vzal starší hráče, stejně by jel do Vítkovic prohrát. Proč se disciplinární komise touhle větou nezabývala?

„Nevím, co přesně řekl nebo ne. Nic takového tam ale nezaznělo. Neřekl, že by tam jel prohrát, ale že by tam třeba prohrál, i kdyby vzal jiné hráče. Tomu rozumím. Mělo padnout něco o tom, že tým byl stejně unavený a zdecimovaný, a tím pádem by tam možná stejně prohrál. Určitě ale neřekl, že tam jel prohrát, protože to už by bylo úplně jasné a tím pádem by se jednalo o porušení pravidla o fair play.“

Mělo padnout doslova: „A to jsem tam měl prohrát se starými?“ To je tedy v pořádku?

„Neznamená to, že tam jel prohrát. Že by si neodvezli i se staršími žádné body, je možné, to říct mohl. Navíc chápu, že tam má nějaké starší hráče, kteří se třeba na rozhodování podílí a sami mohli vyslovit přání, aby do Vítkovic nemuseli, že si raději odpočinou. To ale jen spekuluji. Kdyby řekl, že tam jeli prohrát, museli bychom to řešit. Navíc podle mých informací na tom jednání APK trochu stříkaly emoce, bylo to jen den po tom, co se to stalo. I jeho vyjádření ale asi nebylo úplně šťastné.“

Mohli byste se tím jako disciplinárka vůbec zabývat sami z vlastní vůle, nebo byste k tomu potřebovali od někoho podnět?

„Myslím, že ano. Kdyby se nám něco nelíbilo, můžeme to řešit sami. Na druhou stranu mohl by se z toho stát precedens, proč něco řešíme z vlastní vůle a něco ne. Proto vždycky i u faulů nebo simulování čekáme na podnět od klubů. Občas vidím zákrok, který se mi třeba úplně nelíbí. Pak si ale říkám, proč bych to měl řešit, když to tomu postiženému týmu nevadí. Jestli s tím někdo problém má, ať dá podnět a je to vyřízené.“

„Spatřujeme v tom jasné jednání proti fair play. Reakce drtivé většiny klubů byla vůči jednání Karlových Varů jasně odmítavá. Poslat v rozhodující fázi soutěže nekonkurenceschopné mužstvo k utkání prostě není fér.“ PROKOP BENEŠ, viceprezident APK

