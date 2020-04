Šimíček chystá obrodu Vítkovic. Chce přivést Irgla i Poláka z NHL | iSport.cz

Do svého prvního extraligového utkání nastoupil v 51. kole šestnáctiletý brankář Patrik Machala • ČTK

Za měsíc se oficiálně pustí do nové mise. Romana Šimíčka čeká v roli sportovního šéfa Vítkovic náročná šichta. Jeho mateřský klub má za sebou jeden z nejhorších ročníků, sestupu z extraligy unikl na poslední chvíli. A před sebou má hrozbu a ekonomickou nejistotu z dopadu pandemie koronaviru. Kdo bude Vítkovice trénovat? Jaké bude složení kádru? Podaří se domluvit návrat zkušených osobností Zbyňka Irgla nebo Romana Poláka?

Velkých výzev se nebojí. To už Roman Šimíček dokázal během úspěšné a bohaté kariéry na ledě i poté, co se prakticky hned po odložení hráčské výstroje přesunul na trenérskou střídačku. Role sportovního šéfa klubu pro něho bude nová. Byť si ji při trenérských štacích v Košicích nebo ve Skalici neoficiálně také vyzkoušel. A zažil titul i krach.

Šimíček nebude mít ve Vítkovicích na starosti shánění peněz a námluvy sponzorů. Tahle parketa zůstává na bedrech majitele klubu Aleše Pavlíka. Nic jednoduchého, ekonomická krize z vyhlášeného stavu nouze kvůli pandemii bude hluboká.

„Má to obrovský dopad na všechny, kteří financují náš klub jako partneři a sponzoři,“ nezastírá Pavlík v klubovém prohlášení s tím, že krize spojená s koronavirem ještě prohloubí složitou ekonomickou situaci v kraji i klubu. Za březen a duben mají Vítkovice hráčům snižovat platy.

Jak přesně? V tom Pavlík konkrétní nebyl. „Každý klub řeší nastalou situaci podle sebe, každý má své specifické možnosti, zázemí, vlastní filozofii,“ říká neurčitě. „My si interně už také bohužel připravujeme naše kroky vůči našim hráčům, trenérům a všem zaměstnancům klubu, které vycházejí zase z našich možností.“

Nový sportovní šéf Šimíček, stejně jako všichni jeho kolegové z branže, zatím konkrétně netuší, jaké vlastně budou možnosti klubu. První úkol? Oficiálně doladit trenérské obsazení.

Sezonu zachraňovali Mojmír Trličík, Rostilav Klesla a Ladislav Svozil. Uspěli, tápající tým se jim povedlo zvednout, přebudovat. Měli by pokračovat. Ovšem bývalý elitní obránce Klesla zatím nemá ambice být naplno angažován na trenérské střídačce. V zákulisí dřív padla i úplně jiná trenérská varianta: Vladimír Országh a Miloš Holaň. V současné situaci ale není až tak žhavá. Tým by měl dál vést Trličík.

Šimíček zatím konkrétní jména potvrdit nemůže. „Když jsem Aleši Pavlíkovi kývnul na tuto nabídku, tak jednou z prvních věcí bylo, že se budu snažit trenérům maximálně vyhovět v jejich požadavcích. Aby měli komfortní zónu, pracovalo se jim dobře a mohli se soustředit jen čistě na sportovní stránku věci,“ komentuje v rozhovoru pro klubový web. „Především první fáze mé práce bude o velké komunikaci s trenéry a samozřejmě i s šéfem Alešem Pavlíkem. A to tak, abychom poskládali co možná nejlepší tým v rámci finančních i hráčských možností. Namíchat to tak, aby trenéři s týmem byli spokojení, důvěřovali každému hráči a mohli stát za týmem.“

S tím přichází druhý Šimíčkův úkol: poskládat (společně s trenéry a majitelem) konkurenceschopný kádr. Smlouvy už dřív prodloužili Jan Hruška, Peter Trška, Jan Schleiss a Rastislav Dej, kontrakty na příští sezonu mají Ondřej Roman, Jan Štencel nebo Jan Výtisk. Do jednání se dostanou zkušené opory s vítkovickou minulostí: útočníci Zbyněk Irgl, Rostislav Olesz a obránce Roman Polák. Všichni připustili, že Vítkovice jsou pro ně jednou z variant. Všichni ovšem budou mít i jiné nabídky. Irgl z EBEL, kterou by si rád vyzkoušel. Polák z NHL, případně z Třince.

„Všechno má svůj vývoj,“ říká Šimíček. „Na složení kádru má vliv řada věcí, i současná mimosportovní situace. Samozřejmě mám na stole jména hráčů, kteří jsou pod smlouvou, a stejně tak ty, kteří jsou předpřipravení k podpisu. Ale pozor, doba je svým způsobem proti nám, takže se to neustále vyvíjí. Je těžké říct nejen jména, ale třeba i to, jaký styl hráče Vítkovicím chybí.“

Své si ke skladbě týmu řeknou i trenéři. „Sednu si s nimi a musejí mi říct, jakým stylem hokeje se chtějí prezentovat. Zda agresivní založený na mládí, nebo to rozmělníme, aby to bylo vyvážené. Potřebuji slyšet jejich představu, k tomu sedneme a budeme míchat ‚vítkovický guláš‘, který snad bude ostravským fanouškům chutnat. Ale pro soupeře už tak lahodný nebude,“ dodává Šimíček.

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Po stopách Jágrovy extraligové sezony: Ve 48 letech ukázal, že na to stále má

Nejpodceňovanější hráči extraligy? Flek, Lenc, ale i Jelínek nebo Krošelj

TOP 5 extraligových nájezdů: otočky, finty, legendární Kysela