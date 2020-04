Országh o Litvínovu: Chtěl bych mužstvo omladit. Co posily a asistent? | iSport.cz

Litvínovský veterán Viktor Hübl gólem do šatny poslal Vervu do vedení • Pavel Mazáč / Sport

V době rozhovoru pro iSport.cz zrovna čekal na donášku oběda. „Všude je zavřeno,“ pravil omluvně Vladimír Országh. Kvůli koronavirové epidemii se zdržuje doma v Banské Bystrici, téměř 500 kilometrů od krušnohorského Hockeytownu, kde v úterý ohlásili jeho nástup. To už je lán světa.

Jak se vůbec zrodilo vaše angažmá v Litvínově?

„Oslovil mě Pavel Hynek (nový sportovní ředitel). Nějaký rok už se známe. Když ještě trénoval v Hradci Králové a já v Banské Bystrici, byl se podívat na nějaké zápasy, sledoval hráče, kteří pak odešli do Hradce, sbíral informace o hráčích slovenské extraligy a já se na něj taky obracel, když jsem potřeboval něco zjistit o hráčích, které trénoval on. Pak jsem vedl Slovan v KHL. Hráli jsme v Soči, kde působil, a zašli spolu na oběd. Rok jsem o něm neslyšel, pak mi zavolal, jestli bych měl zájem jít trénovat do Litvínova, což mě zaujalo.“

Čím vás nabídka oslovila?

„Litvínov je hokejové město, vyrostlo tam a vyšlo odtud strašně moc kvalitních hokejistů a trenérů. V posledních letech nastal možná útlum. Naší snahou bude to restartovat, nakopnout. Možná chtěli trenéra, který nebude zatížený prostředím, pro mě je to samozřejmě výzva. Česká extraliga je sama velmi kvalitní, velmi vyrovnaná. Moc se těším. Poslední rok jsem měl hodně času soutěž sledovat. Myslím, že česká extraliga a konkrétně Litvínov je pro mě dobrá destinace.“

Zjišťoval jste si, co a jak, nebo byla nabídka natolik přitažlivá, že jste po ní skočil hned?

„Některé věci jsem si ověřoval, mluvil s hráči, kteří tam působili, bavil se s lidmi, co mají k Litvínovu blízko. Zajímavá byla i proto, že tam je Pavel Hynek, těším se i na další lidi. Česká liga má svoji kvalitu, je velmi vyrovnaná, divácky atraktivní. Měl jsem možnost ji sledovat trošku víc než v minulosti.“

Máte představu, kdy se můžete do Litvínova chystat?

„To je otázka. Nikdo neví, jak to bude. Ale se situací se musíme nějak vypořádat. Musíme sledovat situaci, jak se mění. Zatím to řešíme na dálku, hráči obdrží individuální tréninkové plány. Dřív či později budeme testovat jejich připravenost, to je nemine. Musí se udržovat a trénovat, aby pak mohli podávat co nejlepší výkony. Ale každý den jsem ve spojení s Pavlem Hynkem, řešíme, jak věci nastavit a podle vývoje se budeme posouvat dál. Rád bych se kontaktoval s hráči a zjistil, v jakém jsou zdravotním stavu, znal jejich možnosti tréninku. Zda se dá někam vyběhnout, posilovat. Podle toho, jak se uvolní restrikce, nastavíme plán letní přípravy.“

Co víte o týmu?

„To mužstvo mělo svůj věk a hráči, kteří přišli během sezony a ke konci, ho trošku oživili. Hodně jich zatím osobně neznám, mám jen něco nakoukáno z poslední sezony. Někteří jsou podepsaní, další se budou řešit. V Čechách je to o něco komplikovanější, než například na Slovensku, hlavně kvůli tabulkám. Uvidíme, jaké budou možnosti, jakým směrem se bude extraliga ubírat, jak se nám podaří to poskládat. Chtěli bychom mužstvo omladit, trochu zrychlit. Ale záleží, co nabídne trh, zda se soutěž uzavře nebo ne. Momentálně je tam strašně moc neznámých.“

Mluvíte do skladby týmu aspoň na dálku?

„Ano. Máme nějaké možnosti, i když se to komplikuje. Nikdo neví, co bude, někteří hráči možná čekají na zahraničí, kde se to taky zavírá. Čas ukáže. Nejen v Čechách, ale možná i v jiných zemích se začnou omezení postupně uvolňovat, začne se normálně trénovat. Možná se to rozhýbe, ale zatím se to pohybuje v rovině takového oťukávání. Sbíráme informace, zda by konkrétní hráči měli zájem přijít do Litvínova.“

Složení realizačního týmu je v chodu. Můžete prozradit něco konkrétního? Bude vaším asistentem zkušený Václav Sýkora, jak se proslýchá?

„Vím, jak se to vyvíjí. Ale tohle oznámení nechám na vedení klubu. Takže aspoň tolik, že budu mít asistenta, který v Litvínově už působil. I pro mě to bude určitá pomoc.“

Zmínil jste svoji nezatíženost. Může být pro člověka zvenčí výhodou?

„Kdykoli přijdu do nového mužstva, každý začíná s čistým stolem. Záleží jen na něm, aby přesvědčil mě a realizační tým, že si chce vydobýt místo v sestavě Litvínova. Pro mě jsou hráči spíš partneři, než podřízení. Komunikuji s nimi, chci s nimi mluvit. Nějaké informace samozřejmě mám, ale po příchodu do Litvínova si udělám vlastní názor.“

A až to bude možné, přestěhujete se. I s rodinou?

„Mám manželku a osmiletou dceru. Je to skoro pět set kilometrů. I tohle budeme muset řešit.“

V minulé sezoně jste si dal přestávku, byl na stážích po světě. Byl to záměr, sebevzdělávat se?

„Naposledy jsem vedl Slovan. Padlo jeho další působení v KHL, nikdo nevěděl, co bude. Dohrávali jsme v šestnácti hráčích, spekulovalo se, jestli začne nová sezona, měl přijít nový majitel, který to měl převzít, ale to se nestalo. Moje setrvání ve Slovanu bylo taky nejisté. Nakonec jsem se rozhodl, že si dám po deseti letech trénování trošku oddech. Napřed do prosince. Jezdil jsem po stážích, po sezoně jsem byl v Kärpät Oulu. Velmi mě zajímal rozvoj hráčů, mluvil jsem s trenéry, sledoval, jak provádějí analýzy po zápasech. Hodně podobnou stáž jsem potom absolvoval v Linköpingu. Mužský hokej mě až tak nezajímal, spíš rozvoj hráčů U20 a U18. Velmi mi pomohl Martin Dendis, což je mladý, slovenský trenér, který působí v klubu jako dovednostní kouč u mládeže a bude asistentem u áčka. I tam mi otevřeli dveře do své kuchyně.“

Taky jste zavítal do Nashvillu, kde jste působil už jako hráč, že?

„I proto mi asi vyšli v ústrety, ačkoli kromě manažera a kustoda tam už nikdo z mých hráčských časů nezůstal. Velmi mi pomohl asistent trenéra Dan Muse, s nímž jsem se potkal v Kanadě na semináři. Byl jsem v denním kontaktu s trenéry, tam to bylo o detailech, které dnes dělají v NHL obrovský rozdíl. V únoru jsem se přidal k národnímu mužstvu na Kaufland Cupu a měl pokračovat do mistrovství světa, jenže koronavirus všechno změnil.“

U slovenské reprezentace jste pracoval taky s Vladimírem Vůjtkem. Co jste si vzal od něj?

„Strašně moc. Od každého trenéra jsem se snažil něco vzít. Ať to byl Vláďa Vůjtek nebo Craig Ramsay. Odnesl jsem si hodně pozitivních věcí, doplnil je do skládačky, která ke mně sedí a jež mě možná vystihuje.“

VLADIMÍR ORSZÁGH Narozen: 25. května 1977 v Banské Bystrici (42 let) Pozice: trenér HC Verva Litvínov Hráčská kariéra: Banská Bystrica, Martin, Zvolen, New York Islanders, Nashville, St. Louis, Djurgarden Největší úspěchy: zlato MS (2002), bronz MS (2003), vítěz švédské ligy (2001) NHL: 289 zápasů, 119 bodů (54+65), v play off 6 utkání (2+0) Trenérská kariéra: Banská Bystrica (2010-14, 2015-18), Slovan Bratislava (2014-15, 2018-19), asistent Slovensko (2013-15, 2017-18, 2019/20) Úspěchy: 2x slovenský titul (2017-18)

