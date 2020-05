Hlinka nechápe kroky svazu: Mám pocit, že se za koronavir schováváme | iSport.cz

Velký pražský klub počítá se zavedením avizovaných novinek. „Nečekám, že se kluby vzbouří, na Spartě počítáme s tím, že se extraliga uzavře. Třeba to pomůže a hrozně rád se spletu. Ale nemyslím, že k tomu dojde,“ reaguje bývalá ofenzivní ikona rudých, nyní v manažerské pozici.

Hlinka netají, že jej poslední nápady ze svazového velína nadzvedly. „My tu nemáme potřebnou hráčskou kvalitu na čtrnáct týmů a stoupáme na šestnáct celků,“ nedokáže se ztotožnit s vizí, která podle nejproduktivnějšího sparťana historie jde proti logice. „Pořád si říkáme, že musíme s hokejem něco udělat, abychom znovu vozili medaile, a my na to reagujeme rozšířením extraligy. Z mého pohledu to není cesta, jak hokeji pomoci. Přibude řada zápasů o ničem. Kvalita půjde jednoznačně dolů, což se odrazí také na návštěvnosti. Úroveň celého produktu značně klesne,“ má jasno.

Drtivý dopad potká i Chance ligu, míní. „Jak bude vypadat první liga, když bude nahoře šestnáct týmů? To už skoro budou hobíci,“ bojí se.

Bezelstně přiznává, že ve finančnictví není expertem, přesto mu řada vyjádření pomazaných hlav nesedí. „Nejsem ekonom, ale zase si nemyslím, že uzavřením soutěže se vše spraví. Tomu nevěřím. Byl bych pro roční překlenovací sezonu, ať se kluby zmátoří. Jenže já mám pocit, že se za koronavir spíš schováváme. Hodí se nám extraligu uzavřít, mnozí majitelé to chtějí dlouhodobě, tak to svedeme na koronavir,“ pálí Hlinka.

K tomu zastává názor, že i tolik omílané zlevnění extraligy by zajistila i dvanáctičlenná extraliga. „Odejdou dva týmy, čtyři pět desítek kluků najednou nebude mít práci a vezme vám smlouvu za menší peníze, aby vůbec měli živobytí. Namísto 120 tisíc vezme 60 tisíc. Když na to hráč nepřistoupí, sáhne po tom další v řadě. I při šestnácti týmech budou asi o něco menší platy než teď, ale zase vám objem nákladů naroste o větší počet hráčů v extralize.“

Co mistra světa z Hannoveru 2001 děsí, jsou potřeby některých koučů. O některých v minulém týdnu na stránkách Sportu promluvil karlovarský kouč Martin Pešout. „Absolutně neberu řeči o tom, že je třeba zbavit hráče stresu. Naopak. O tom to přece je, naučit kluky pracovat pod tlakem. Lidi to navíc baví. Jdou na zimák s tím, že jejich tým musí vyhrát, jinak je průšvih. To je to koření. A ne že si hráči půjdou zahrát s tím, že výsledek nic neřeší. To hráče nikam neposune,“ oponuje.

Taktéž hojně používaný argument pro uzavření a s ním spojený náhlý příklon k většímu využívání mladé krve u Hlinky neobstojí. „Nikde žádnou záruku větší sázky na mladé necítím. Každého dobrého mladého hráče rádi necháme hrát. A je úplně jedno, jestli je soutěž sestupová nebo není. Martin Pešout píše, že potřebuje v sezoně dvoufázově trénovat. Ale sezona je hlavně od hraní zápasů, ne? Kdy prodáváte svůj produkt lidem. Těžko budeme krátit sezonu na třicet zápasů, aby se dalo víc trénovat. Navíc mu nikdo nenařizuje, jak často musí trénovat. Nebo ať si dělá svoji akademii,“ uzavírá Hlinka.

Kdo je pro nesestupovou extraligu pro sezonu 2020/21: Kometa, Mladá Boleslav, Mountfield HK, Karlovy Vary, Zlín, Litvínov Kdo je pro, ale později: Třinec Kdo je proti: Sparta, Plzeň Bez jasného verdiktu: Vítkovice, České Budějovice Nevyjádřili se vůbec: Liberec, Pardubice, Olomouc Zdroj: anketa deníku Sport z 29. dubna

