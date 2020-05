Úkaz Schneider. Rakušan s maturitou z češtiny má být v Kometě oporou | iSport.cz

Kometa se v závěru základní části dostala do krize. Jak se připraví na play off? • Barbora Reichová (Sport)

Rakušan z Vídně. Maturoval ve Znojmě, osm let to zkoušel v Americe. V Českých Budějovicích chodil na gymnázium s útočníkem Rudolfem Červeným. Od nové sezony má pozvednout ofenzivu Komety. S pozoruhodným životním příběhem vtrhne do extraligy útočník Peter Schneider (29). „Vzpomínám si, že byl poctivý a já říkám, že poctivost se vždy vyplatí,“ uvedl Červený pro Sport.

Přijde do brněnské kabiny a spustí česky. Žádný problém. Peter Schneider v letech 2007-2010 působil jako teenager na jihu Čech a Moravy. Z češtiny dokonce maturoval. Do styku s ní přišel rovněž při posledním angažmá ve Švýcarsku. „Měli jsme v Bielu českého fyzioterapeuta. Pořád jsme spolu mluvili vaším jazykem, diskutovali o hokeji. Ale mnoho věcí jsem zapomněl,“ líčila rakouská posila Komety.

Sám říká, že mu to přijde, jako by se po třinácti letech vracel domů. V Česku strávil Peter Schneider v juniorském věku necelé tři roky, vystřídal tři kluby. Během štace ve Slovanu Bratislava pochytil i slovenštinu. Teď nastal čas, kdy má své umění předvést v extralize.

„Kometa je pojem, úspěšný tým, dobrá značka,“ prohlásil po zveřejnění dvouleté dohody. „Co jsem viděl, tak má skvělé fanoušky a je to mužstvo, které chce hrát každý rok o titul. Je to tedy výzva, navíc to mám blízko do Vídně. Perfektní situace,“ pochvaloval si.

K týmu se připojí koncem července před přípravou na ledě. Do Brna by se však chtěl podívat dříve a obhlédnout „terén“. „Až se otevřou hranice, hned přijedu, abych se seznámil s prostředím,“ oznámil na klubovém webu. S bývalým spolužákem se těsně minou. Červený odchází do Finska. „Jsme v kontaktu. Je to dobrý, slušný kluk. Už jsme si psali, že si zavoláme,“ líčil českobudějovický odchovanec pro Sport. Zatímco on už byl tehdy členem áčka, Schneider nastupoval za juniorku. Neviděli se snad deset let.

Kariéru kamaráda z gymnázia sleduje na dálku. „Udělal velký pokrok a měl by být pro Kometu přínosem,“ odhadl ze statistik. „Něco ta čísla vypovídají, góly sami nepřijdou,“ upozornil. Zároveň si Červený myslí, že adaptace na novou soutěž zabere Rakušanovi nějaký čas. Sám to zažil po přestupu do Švédska či KHL. „Není to úplně jednoduché,“ ověřil si.

Schneider zatím zůstává v Rakousku, trénuje u souseda v posilovně. Ve Villachu žije s přítelkyní, rodinu má ve Vídni. „Všemu rozumím, ale někdy mně vypadnou slova a vznikne z toho hatmatilka. Když budu v české kabině, rychle se do toho dostanu. Budeme se učit s přítelkyní, která neumí ani slovo,“ uvedl produktivní křídelník, jenž si kromě švýcarské ligy zahrál dvě sezony mezinárodní EBEL (za Vídeň Capitals). Když během štace na jihu Čech krátce hostoval v Českém Krumlově, nasázel ve třetí lize juniorů ve čtyřech startech šestnáct branek!

Za mořem Schneider otestoval pět klubů ve třech soutěžích (USHL, NCAA, ECHL), k vysněné NHL se nepřiblížil. Před dvěma lety to v Americe zabalil, aniž by prošel draftem. Přesto se od něj v Brně očekávají docela velké věci. Neměl by být borcem do počtu.

„Díval jsem se na některé zápasy a diváci dokážou vytvořit pořádné peklo. Taky jsem slyšel, že jich hodně jezdí ven, vlakem se dělají výjezdy. Tak tohle mám moc rád,“ vyznal se. S bossem Liborem Zábranským byl v kontaktu delší dobu. Přestup nevznikl nahodile, řešil se už před rokem.

Sice ho mrzí, že se v šatně nepotká s Červeným, ale aspoň podle jména zná pár dalších hráčů. „Proti Peteru Muellerovi a Petru Holíkovi jsem hrál. A samozřejmě každý hokejista ví, kdo je Tomáš Plekanec,“ podotkl. V Brně se docela vyzná. Ze Znojma často jezdil pod Špilberk na výlety. „Je to velké město, mám to blízko domů a rodina se může přijet podívat na naše zápasy,“ našel další pozitiva útočník, který se označil za energický a pracovitý typ. „Rád střílím góly i na ně nahrávám. Střelba, tlak do brány a vytvářet spoluhráčům prostory. Asi tak bych se popsal.“

