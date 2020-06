Růžička o příchodu syna: Skoro spolu nemluvíme. Věřím, že nám pomůže | iSport.cz

Zkušený útočník posílil ambiciózní Mountfield krátce poté, co byl oznámen odchod jednoho z ofenzivních tahounů minulé sezony Matěje Chalupy, který uzavřel kontrakt s Chicagem. Trenér Vladimír Růžička vedl svého syna devět let v mužstvu Slavie, dalších pět ho měl pod sebou v Chomutově. Po roce jsou zase spolu. Zná ho dokonale, v posledních několika letech však jejich vztah nebyl zrovna ideální. „Skoro spolu nekomunikujeme. Ale jedna věc je soukromí a jiná hokej,“ přiznává trenér ambiciózního týmu, s nímž chce pomýšlet na umístění na předních pozicích.

Po roce budete mít svého syna Vladimíra opět v týmu. Jak jeho příchod do Mountfieldu vnímáte?

„Hledali jsme centra, hráče do přesilovky. Vím, že generální manažer Kmoníček o něj měl zájem, od Mountfieldu dostal nabídku už loni. A letos se to uskutečnilo. Spartu určitě zvolil kvůli rodině. Teď se naskytla příležitost v Hradci, uvolnilo se místo. Potřebujeme takového hráče do přesilovek, do koncovky, do naší hry obecně. Věříme, že bude produktivní a v tomhle nám pomůže.“

Sehrál jste v synově příchodu sám nějakou roli? Mluvili jste o něm s vedením klubu?

„Ptali se mě, probírali jsme to. Jak jsem řekl, ten zájem byl už dřív, letos se to dotáhlo.“

A co se synem?

„Ne, ne. Spolu jsme se nebavili, my spolu skoro nekomunikujeme. Párkrát jsme si ohledně toho zavolali, jinak jsme spolu nic neprobírali. Řešil si to po vlastní linii.“

Vaše vztahy se synem od jisté doby ochladly, založil jste novou rodinu. Máte to tak spolu pořád?

„Na tom se nic nezměnilo. Ale jedna věc je naše soukromí, náš život a něco jiného hokej. Znám ho dokonale, i jako hráče, samozřejmě moc dobře vím, s čím nám může pomoct. V minulé sezoně jsme měli poměrně málo produktivní přesilovky. On se svou nahrávkou umí gól připravit, se svou střelou zápěstím ho dokáže i dát.“

Taky už coby dospělý chlap a zkušený hokejista nepotřebuje vodit za ručičku, jako v mladším věku, že ano?

„Jasně. Za ručičku jsem ho bral někdy v páté třídě. Nikdy to se mnou neměl jednoduché. Potřebovali jsme sehnat hráče na tuhle pozici, věřím, že tu šanci chytne.“

Kousal jste těžko, když po odchodu z Chomutova zamířil do Sparty, kterou vy sám, mírně řečeno, zrovna nemusíte?

„Rozhodl se tak, jeho věc. Už je dospělý. Já to mám se Spartou jasně dané. Dlouho jsem stál na straně Slavie, Sparta pro mě byl vždycky velký rival, něco nepřijatelného, i když pár kamarádů tam mám a věřím, že pořád mít budu. Teď už to tolik neprožívám, protože už ve Slavii nejsem, ale pořád jí fandím. Hlavně tedy ve fotbale.“

Růžičkovi spolu Slavia 2005-14 Chomutov 2014-19 Mountfield HK od 2020

Myslíte, že by se váš vztah se synem mohl díky opětovému shledání zase zlepšit?

„To nevím. Na jednu stranu jsem táta a věřím, že se to do budoucna zase srovná. Uvidíme. Jako otec si to tak určitě přeju. Na druhou stranu se ale zase nenechám řídit svými dětmi. Já mám svůj život, děti rovněž. Tak to prostě je.“

Pořád ještě do Hradce Králové dojíždíte?

„S rodinou máme dům v Chomutově a v Hradci byt. Podle potřeby můžu zůstat nebo se pohybuju mezi oběma městy. Ježdění mi nevadí.“

Jak jste spokojený se současnou podobou mužstva?

„Hodně. Musím říct, že se mi líbí, jak teď tým vypadá. Posílili jsme obranu, což bylo potřeba. Útok jsme měli dobrý, ale trošku nám chyběla defenziva, hlavně ze strany útočníků. To nás pronásledovalo celou sezonu, že obráncům tolik nepomohli, nechávali to hodně na nich. Taky se musíme zlepšit v soubojích. Zdálo se mi, že jsme je moc nevyhrávali. I v tom se potřebujeme zvednout. Ovšem ve spoustě zápasů jsme shořeli na koncovce. Vytvořili jsme si plno šancí, ale nedávali branky. A v samostatných nájezdech jsme ve třech sériích z pěti nedali ani gól. To byl vždycky ten bod, který potom chyběl, postupně se to načítalo. Místo pěti bodů navíc jich máte o pět míň. A to už je znát, když vám dva, tři, čtyři body v závěru scházejí.“

Bývalý sportovní manažer klubu Jaroslav Bednář nedávno řekl, že Hradci chybělo víc rozdílových hráčů. Mohl by se váš syn stát jedním z nich?

„To se teprve ukáže. Ale já sázím spíš na takové to kolektivní pojetí. Myslím, že máme poměrně vyrovnané čtyři útoky a vynikajícího brankáře Marka Mazance. S Lukym (Štěpán Lukeš) tvoří hodně kvalitní dvojici, o obraně už jsem mluvil. Co se týče útoku, je tam plno práce, budeme na tom dělat od začátku, ale myslím, že tým máme silný, budeme pomýšlet na umístění někde nahoře. Musíme. Vyměnilo se jen pár hráčů, hlavní osa mužstva zůstala dost pohromadě, což je taky výborné.“

