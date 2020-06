Přímý sestup, nebo návrat baráže? O podobě extraligy rozhodne svaz | iSport.cz

Sparťan Petr Kalina se pouští do Lukáše Krenželoka z Liberce po gólu do sítě Matěje Machovského, protestuje Lukáš Pech • Barbora Reichová (Sport)

Výstup z jednání extraligových klubů minulý týden všechny překvapil. Pro návrh prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále ruku nezvedli. Odmítli možnost dočasného zrušení sestupu a přišli s vlastním nápadem. Vrátit se měla baráž „jeden na jednoho“, přibýt měly novinky jako play down či zavedení platového dna.

„Baráž je sportovní cesta. Sportovní varianty preferuje i hokejový svaz a baráž je ryze sportovním řešením: už léta fungovala a nezavírá extraligu,“ říkal o doporučeném návrhu viceprezident APK Prokop Beneš. Kluby se na něm shodly dvoutřetinovou většinou.

K posvěcení změny chyběl pouze souhlas výkonného výboru svazu. Rychle se však ukázalo, že to nebude jen nicotná formalita. „Návrh klubů mě šokoval. Není pravda, že vznikal ve spolupráci se svazem. Ruku pro něj určitě nezvednu,“ pálil ostrými v reakci pro Sport svazový boss Král. „Můj názor je jasný, jsem pro sportovní model, jakým se hrálo v minulé sezoně. S kluby jsme se o nějakých možnostech bavili, ale pak z toho najednou vyšel model baráže. Pokud by nepřišel koronavirus, nic bychom neměnili, svaz žádnou debatu nevyvolal.“

Situaci sám vnímá tak, že klubům podal pomocnou ruku, ale ony ji odmítly. V době počínající ekonomické krize chtěl účastníky extraligy ochránit. Chtěl jim dát čas, aby se v neutěšené době finančně zmátořily a neměly nad sebou sestupový bič. Návrhem na zrušení sestupu šel proti vlastnímu přesvědčení. Nečekal, že kluby přijdou se svým projektem.

„My jsme jim chtěli dát jistotu, pomoct jim v době krize. Jejich návrh ale svědčí o tom, že naše kluby se nenachází v takových ekonomických potížích, jak to původně vypadalo, protože i baráž je dostává do ohrožení sestupu stejně jako loňský model,“ dodal Král. „Co je na tom špatně, že se sejdeme jako extraliga a řekneme, že je zde jiný model, který nám vyhovuje víc než ten prezentovaný svazem? Já žádný problém nevidím,“ kontroval za kluby Beneš.

Jak tedy dnešní hlasování dopadne? Na devadesát procent zůstane tuzemská nejvyšší soutěž při stávajícím formátu. Nic se měnit nebude. „Nevidím šanci, že by to dopadlo jinak. Jedině, že by chtěl Tomáš Král prokázat solidaritu s extraligovými kluby a předložil třeba návrh na uzavření soutěže na jednu sezonu. Bylo by to ale velké překvapení,“ řekl Sportu jeden z extraligových manažerů, který si však nepřál být jmenován.

Kvapem se blíží také prezidentské volby, Král se bude chtít v čele Českého hokeje udržet. Na své straně má kluby první i druhé ligy, podpora šéfů extraligových organizací pro něj není nezbytná. Přesto se jeví jako zvláštní, že v rozhodnutí o formátu soutěže půjde proti elitním klubům republiky.

Po svém rozhodl už loni, kdy proti vůli manažerů zavedl právě přímý postup a sestup. Z mnoha extraligových klubů se okamžitě začala na změnu „o nás bez nás“ valit kritika. „Naprosto s tím nesouhlasím, pan Král se zpronevěřil sám sobě. Na schůzkách majitelů klubů vždycky tvrdil, že bude jednat a činit podle toho, jak si to kluby odhlasují. Verdikt považuji za arogantní rozhodnutí, v rámci nějž se s kluby s prominutím vyjebalo,“ zuřil tehdy třeba Miroslav Schön, boss hradeckého Mountfieldu.

Vypadá to, že dnes se bude situace opakovat. Kluby chtějí změnu, svaz je proti.

Kdo tvoří výkonný výbor Českého hokeje? Tomáš Král (prezident Českého hokeje) Aleš Pavlík (majitel Vítkovic) Miroslav Šeba (viceprezident výkonného výboru pro výkonnostní hokej) Petr Bříza (bývalý majitel Sparty, teď bez funkce v klubu) Otakar Černý ml. (manažer Síně slávy a člen ekonomicko-marketingové komise) Karel Jankovič (člen lékařské komise, komise ženského hokeje, komise sledge hokeje) Aleš Kmoníček (generální manažer Mountfield HK) Bedřich Ščerban (jednatel Dukly Jihlava) Jiří Šlégr (bývalý generální ředitel Litvínova, teď bez funkce v klubu) Milan Vacke (organizační poradce projektu rozvoje hokeje v malých klubech) Libor Zábranský (majitel Komety) Tato sestava bude dnes rozhodovat o tom, zda schválí návrh herního modelu APK, nebo vše zůstane jako v ročníku 2019/20.