Jágr poprvé reagoval na Spartu. Bude její hlavní sponzor, říká Hadamczik | iSport.cz

Hadamczik chce do týmu povolat i Jaromíra Jágra (archivní foto) • Jaroslav Legner (Sport)

Kouč Hadamczik už s Jaromírem Jágrem po jeho přestupu do Bostonu na MS nepočítá • Jaroslav Legner (Sport)

Takhle to chceme hrát. Jágr v diskuzi s českým koučem Hadamczikem na prvním tréninku po příletu do Soči • Barbora Reichová Sport

Na OH v Soči stál Musil na střídačce s Aloisem Hadamczikem • Barbora Reichová (Sport)

Legendární útočník Jaromír Jágr by měl podle informací iSport.cz v nové extraligové sezoně nastoupit také v dresu Sparty • koláž iSport.cz

Bývalý reprezentační trenér Alois Hadamczik vidí možný příchod Jaromíra Jágra do Sparty jako logický krok • koláž iSport.cz

Uvažovaný příchod hokejové ikony do rudého tábora vidí jako logický krok i Alois Hadamczik, někdejší trenér národního týmu i pražské Sparty. „Pokud má Jarda pokračovat v kariéře, měl by hrát za některý z velkých týmů z popředí tabulky,“ tvrdí 67letý kouč, který vedl majitele Rytířů mj. na bronzových turnajích mistrovství světa v Bratislavě 2011 a na olympijských hrách v Turíně 2006.

Legenda českého hokeje v dresu klubu s největším stadionem v republice? Podle Aloise Hadamczika může mít přítomnost Jaromíra Jágra ve Spartě pro extraligu veliký a pozitivní dopad. Jak už ukázalo v minulé sezoně, český fanoušek má osmačtyřicetiletého veterána pořád rád, díky slavnému číslu 68 byly stadiony vyprodané, přinejhorším téměř vyprodané. V O2 areně navíc při prvním představení Kladna padl extraligový rekord v počtu diváků v hale (17 220 návštěvníků).

Jágrova přítomnost by podle Hadamczika měla potenciál zcela naplnit nebo téměř vyprodat každý domácí duel Sparty. „Pokud se Jarda na sezonu nachystá jako na tu poslední, budou z toho profitovat všichni. A z Jardy se stane hlavní sponzor Sparty. Byla by tedy škoda do toho nejít, pokud už takový plán je a pracuje se na něm,“ věří rodák z Kravař.

Samotný Jágr se o svazku se Spartou zatím nechce vybavovat, každopádně nic nevylučuje. „Teď k tomu nechci nic říkat. Uvidím, jak se budu cítit na ledě, od toho se bude vše odvíjet,“ reagoval aktuálně na dotaz iSport.cz.

O velkém přínosu bosse Rytířů na ledovém bojišti byl Alois Hadamczik přesvědčen již na začátku dubna, kdy se Jágra zastával vzhledem k možnému uzavření extraligy. „Všem klubům vydělal v sezoně značné peníze navíc, jen díky němu se poprvé přehoupla návštěvnost přes dva miliony lidí. Prakticky všude přišlo jednou tolik lidí, když hrál Jágr,“ prohlásil Hadamczik v rozhovoru pro iSport.cz.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE