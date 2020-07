Hosták o Zlínu: Měl jsem představu... Po třech letech se k tomu dostávám | iSport.cz

Libor Kašík po inkasované brance na ledě Kladna zpytoval svědomí zajetý do vlastní branky • Pavel Mazáč (Sport)

Francouzský útočník Valentin Claireaux po konci ve Zlíně přestupuje do Pardubic • twitter.com

Co přinese extraliga na ČT sport? Jiný formát i novinky. Přetáhne i Zárubu? • Michal Beránek (Sport)

Martin Hosták, generální manažer Zlína, byl po odložení play off v dobrém rozmaru • Babora Reichová (Sport)

Už tři roky řídí hokej ve Zlíně. Bývalý expert České televize Martin Hosták nastoupil do pozice generálního manažera v roce 2017 a pokaždé jeho tým vybojoval předkolo play off. Při nástupu do funkce měl nicméně představy, že celá práce půjde mnohem rychleji, což prozradil v pořadu MALL.TV Luděk Staněk se baví…