Slovák z NHL se sám hlásí Třinci: Kdyby měli zájem, byl bych rád | iSport.cz

Martin Adamský nedostal v Třinci novou smlouvu a přemýšlí, co dál • Barbora Reichová (Sport)

Asistent trenéra Třince Marek Zadina podepsal s vedením Ocelářům smlouvu na pět let • facebook.com/@hcocelaricz

Jan Zahradníček se pomalu, ale jistě prokousává do obrany Třince • Barbora Reichová (Sport)

Podle aktuálních opatření se do jednoho sektoru může vejít maximálně 500 lidí • ČTK / Vladimír Pryček

Slovenský útočník Marko Daňo by rád začal novou sezonu v dresu Třince • Profimedia.cz

Slovenský hokejový útočník Marko Daňo, který se nevešel do kádru Columbusu pro dohrávku sezony NHL, by rád začal nový ročník v české extralize v dresu Třince. U Ocelářů působí jako manažer mládeže a asistent trenéra juniorského týmu jeho otec Jozef, jenž za Třinec hrál v letech 1996 a 2001.

„Rád bych se dohodl s Třincem, kde je manažerem mládeže můj taťka. Vím, že by se tam měl rozehrát i mladý Filip Zadina z Detroitu. Ještě jsem s nimi nemluvil, ale kdyby měli zájem, byl bych rád,“ řekl Daňo pro server hokej.sk. „Pokud ne, tak by bylo příjemnou výzvou zahrát si opět za Trenčín, tedy za klub, v kterém jsem vyrůstal. Všechno je otevřené a s nikým jsem se na ničem ještě nedohodl,“ uvedl.

Pětadvacetiletý útočník v sobotu podpořil charitativní golfovou akci slovenské hokejové legendy Petera Bondry ve Velké Lomnici a na tento týden si naplánoval, že se zapojí do tréninku na ledě se Slovanem Bratislava. V uplynulé sezoně účastník tří mistrovství světa v letech 2015, 2016 a 2019 sehrál za Columbus v NHL tři zápasy. Do kádru Blue Jackets, kteří v noci na pondělí zahájili kvalifikaci play off, pozvánku nedostal.

Před přerušením NHL v polovině března kvůli koronaviru působil Daňo převážně v Clevelandu v AHL a ve 46 duelech si připsal 19 bodů (4+15). Farmářská soutěž už se dohrávat nebude. Po této sezoně Daňovi vyprší s Blue Jackets roční dvoucestný kontrakt. V NHL má i za Chicago, Winnipeg a Colorado odehráno 141 utkání a 45 bodů (19+26).

Třinec pro začátek sezony, než se rozjede odložený další ročník NHL, láká dvacetiletého Zadinu, jehož si před dvěma lety vybral Detroit jako šestku draftu. Oceláři mají zájem také o jeho kanadského spoluhráče Joea Velena, jenž hrál na farmě Red Wings v Grand Rapids.

Na možnost začít doma čekají i další čeští hráči z NHL. Hradec Králové čeká na vývoj situace kolem obránce Filipa Hronka z Detroitu i útočníka Matěje Chalupy, který pro nový ročník po působení v Mountfieldu podepsal kontrakt s Chicagem. Pardubice by chtěly Martina Kauta z Colorada a Karlovy Vary Martina Frka z Los Angeles.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE